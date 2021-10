SpaceX montre dans la vidéo ‘Gateway to Mars’ le vaisseau spatial qui emmènera les humains sur Mars

Mars est le prochain grand objectif de l’exploration spatiale. Amener les humains sur la planète rouge est déjà considéré comme un point important pour la survie de l’espèce. En tant que tel, SpaceX, comme d’autres agences spatiales, développe une technologie pour réaliser cet exploit. Dans une vidéo maintenant présentée, la société d’Elon Musk montre plus de détails sur le vaisseau spatial qui effectuera le voyage habité vers Mars.

Gateway to Mars offre un peu plus d’informations sur les efforts et les développements de SpaceX. Cette vidéo est un fragment de ce qui a été présenté dans un documentaire présenté sur Netflix, Compte à rebours : la mission Inspiration4 dans l’espace.

Gateway to Mars est le rêve devenu réalité… l’humain sur Mars

SpaceX a publié une vidéo montrant son vaisseau spatial réutilisable avant son premier vol d’essai orbital qu’il espère effectuer dans les semaines à venir.

Une fois la prochaine phase de test terminée, SpaceX veut faire voler un vaisseau spatial vers la Lune, le poser à la verticale sur la surface lunaire, puis le ramener à la maison. Les missions habitées vers la Lune auront probablement lieu ensuite. Cependant, le but ultime est d’envoyer un vaisseau spatial habité sur Mars, bien que cela ne devrait pas se produire de si tôt.

Ces images sont un fragment de ce que SpaceX a montré dans un documentaire sur Netflix.

Vidéo originale

SpaceX a déjà testé le Starship dans une série de courts vols à haute altitude. Le navire, propulsé par six moteurs Raptor, s’est bien comporté dans les airs, mais s’est écrasé à la fin de la mission en essayant d’atterrir debout – jusqu’au dernier vol en mai, lorsque SpaceX a finalement réussi un atterrissage réussi.

Crew Dragon est actuellement le seul navire en service aux États-Unis.

La société attend actuellement l’autorisation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour lancer le vaisseau spatial au sommet de sa nouvelle fusée Super Heavy qui enverra le vaisseau spatial à son premier vol orbital.

En supposant que la FAA donne le feu vert, SpaceX lancera la mission orbitale depuis ses installations de Boca Chica, au Texas. Comme déjà expliqué, toutes les trois minutes après le décollage, le vaisseau se séparera du puissant booster du premier étage.

Le vaisseau volera alors en orbite pour la première fois. Peu de temps après, le vaisseau spatial effectuera une amerrissage au large de l’île hawaïenne de Kauai, l’ensemble de la mission devant durer environ 90 minutes. Lors des futurs vols, le vaisseau spatial atterrira directement sur Terre afin qu’il puisse être renouvelé pour un autre vol.

SpaceX a déclaré que le but du vol est de collecter autant de données que possible pour bien comprendre la dynamique d’entrée du vaisseau spatial et en savoir plus sur ce que fait le véhicule expérimental pendant le vol. Il utilisera ensuite ces découvertes pour améliorer la prochaine version du vaisseau spatial.

Pendant ce temps, SpaceX se prépare actuellement à lancer quatre autres astronautes sur la Station spatiale internationale ce week-end, en utilisant sa fusée Falcon 9 et son vaisseau spatial Crew Dragon.