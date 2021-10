Google propose désormais des essais gratuits à durée limitée pour les jeux Stadia

En bref : Google n’abandonne pas Stadia, malgré le fait que le service de streaming de jeux s’avère beaucoup moins populaire que l’entreprise ne l’espérait. Sa dernière tentative pour attirer de nouveaux utilisateurs implique des essais gratuits de jeux à durée limitée.

La chaîne YouTube Gem (via 9to5Google) a remarqué que les utilisateurs de l’option gratuite de Stadia peuvent désormais accéder à un essai de 30 minutes de Hello Engineer. C’est déjà gratuit pour ceux qui s’abonnent au niveau Pro du service, tandis que ceux du niveau gratuit doivent payer 20 $ pour le jeu complet. Désormais, ce dernier peut appuyer sur un bouton « essai gratuit » pour essayer le jeu pendant 30 minutes avant de décider si cela en vaut la peine.

Le compte à rebours commence à partir du moment où les utilisateurs commencent l’essai, plutôt que de ne compter que le temps passé dans le jeu. Une fois qu’il atteint zéro, il est demandé aux joueurs s’ils souhaitent acheter le titre complet, qui conservera leur progression.

Un représentant de Stadia a déclaré à The Verge que les essais sont une expérience qui se poursuivra au cours des prochains mois, et que d’autres titres sélectionnés seront inclus dans les semaines à venir. Mais ce ne seront pas toutes des sessions de 30 minutes, et tout le monde ne verra pas les mêmes matchs.

Google a essayé des démos Stadia limitées dans le passé, et nous avons récemment entendu dire qu’il proposait sa technologie sous le capot à AT&T en tant que produit « whitelabel », donnant à ceux qui ont un abonnement AT&T Wireless un accès gratuit à Batman Arkham Knight.

Google a récemment offert des kits Stadia Premiere Edition gratuits à toute personne ayant acheté ou précommandé un jeu Stadia à prix plein, le dernier d’une série de cadeaux similaires. Les gens surveillent le service de près depuis que Google a fermé son studio de jeux Stadia plus tôt cette année, mais les essais gratuits sont-ils suffisants pour le sauver ?