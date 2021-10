AMD reste solide et annonce une augmentation de 54% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre

L’industrie du matériel est de plus en plus serrée. D’une part, nous avons de nombreuses marques qui commencent également à faire leurs premiers pas dans ce segment, et d’autres qui se disputent le podium du choix des consommateurs.

AMD, par exemple, est l’une des marques qui a connu une croissance très intéressante. Et la preuve en est que le constructeur dirigé par Lisa Su a maintenant dévoilé ses résultats financiers pour le troisième trimestre où il a réalisé une augmentation de 54% de son chiffre d’affaires en comparaison d’une année sur l’autre.

AMD réalise une augmentation de 54 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre

Ce lundi (26), AMD a annoncé ses résultats financiers pour le troisième trimestre de cette année. Le bilan est plutôt positif puisque l’entreprise nord-américaine a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de dollars. Ce montant se traduit par une augmentation de 54 % par rapport aux revenus présentés à la même période l’an dernier et de 12 % par rapport au deuxième trimestre 2021.

Le bénéfice d’exploitation était de 984 millions de dollars, le bénéfice net était de 923 millions de dollars et le bénéfice dilué par action était de 0,75 $.

Lisa Su, PDG d’AMD, est très satisfaite de ces résultats, parlant même dans un nouveau record :

AMD a connu un autre trimestre record avec une croissance de 54% du chiffre d’affaires et un doublement du bénéfice d’exploitation par rapport à l’année précédente.

Le secteur le plus puissant et le plus rentable d’AMD est ses processeurs Ryzen ainsi que ses cartes graphiques Radeon. Viennent ensuite les activités Enterprise, Embedded et Semi-Custom.

Dans les puces graphiques et l’informatique, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 44 % par rapport à l’année précédente et de 7 % par rapport au trimestre précédent.

L’activité d’AMD en croissance en 2021

L’exécutif précise également que :

Les livraisons de processeurs EPYC de troisième génération se sont considérablement accélérées au cours du dernier trimestre, les ventes du segment des centres de données ayant doublé par rapport à l’année précédente. L’activité s’est accélérée en 2021, en croissance plus rapide que le marché basé sur nos produits. Leadership et exécution cohérente.

Intel dévoilera bientôt ses nouveaux processeurs Alder Lake et des fuites récentes montrent que l’équipement posera un véritable défi à AMD.