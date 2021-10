Un politicien singapourien envisage un kill switch Internet qui empêche les mineurs d’accéder à du matériel inapproprié

Une patate chaude : quelle est une méthode efficace pour empêcher les mineurs d’accéder à du matériel en ligne inapproprié pour les jeunes yeux, à part que leurs parents les surveillent, bien sûr ? Selon un ministre singapourien, l’une des réponses est un kill switch Internet combiné à une évaluation de contenu participative.

Le ministre singapourien de la Défense, le Dr Ng Eng Hen, a fait ses vœux technologiques lors du Prix de la technologie de la défense 2021 de la ville-État, rapporte The Register. Parmi eux figuraient des bâtiments dotés d’une technologie de nettoyage intégrée capable de tuer les virus et les bactéries, la possibilité de travailler sur du matériel classifié quelque part plus près de chez soi plutôt que dans le bureau principal, un meilleur enseignement à distance, une vérification améliorée pour les sites Web et plus de transparence autour de ceux qui publient de faux informations en ligne.

L’un des espoirs les plus controversés du ministre est de « des conseils en temps réel pour les mineurs qui sont très impressionnables lorsqu’ils surfent sur le net. Peut-être même une alarme d’avertissement ou un coupe-circuit ».

Quant à savoir qui décide de ce qui est et de ce qui ne convient pas aux enfants, ce serait un crowdsourcing en ligne et en temps réel, « comme Wikipédia, pour son exactitude », a déclaré Eng Hen, qui n’utilise évidemment pas beaucoup Wikipédia. .

« Alors vous avez lu l’exemple récent. Quelqu’un s’est radicalisé sur le net, a acheté des armes sur le net, tout seul. Si vous avez un outil où vous avez une « lumière clignotante », cela est en vigueur et s’il recherche un outil pour les armes sur le net, un kill switch », a-t-il poursuivi.

Le ministre a admis que la possibilité qu’un kill switch Internet devienne une réalité est assez improbable. « Les entreprises commerciales sont aux prises avec cela et une partie du sensationnalisme et des chambres d’écho génèrent des profits et elles doivent prendre cette décision entre le profit et la responsabilité sociale », a-t-il expliqué.

Il a été souligné que ces idées ne sont qu’une liste de choses « dont nous avons besoin et si seulement », ce qui signifie que Singapour ne va nécessairement mettre en œuvre aucune d’entre elles.

Le mois dernier, on a appris que Singapour avait commencé à tester quelques robots, appelés Xavier, dans des zones à forte circulation piétonnière qui recherchent des « comportements sociaux indésirables », notamment en bafouant les mesures de sécurité de Covid-19 (telles que « la congrégation de plus de cinq personnes « ), le tabagisme dans les zones interdites, le stationnement inapproprié des vélos et le colportage illégal.

Crédit image : Makezine.com