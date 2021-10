Expéditions retardées, emballages introuvables : la crise du carton touche aussi ceux qui achètent en ligne

Les mêmes ingrédients sous-jacents à la crise des puces mettent à rude épreuve un autre secteur de production : celui du carton, qui est utilisé dans les emballages d’expédition et qui est donc la base de tout le secteur du commerce en ligne. Les observateurs s’attendent à des retards de livraison et à une augmentation des prix d’expédition.

Parmi ses effets nombreux et parfois dévastateurs, la pandémie de Covid-19 a appris au monde entier que le système mondial d’échange et de fourniture de biens n’est pas aussi solide qu’il n’y paraît superficiellement, et que les retards de production et les difficultés liées à un secteur particulier peuvent avoir répercussions de la chaîne sur des secteurs de produits entiers. C’est ce qui se passe avec la crise des puces, et d’après les témoignages en provenance des Etats-Unis d’arriver avec d’autres systèmes qui risquent d’être inondés à court terme : celui du carton pour les emballages et – par conséquent – celui des expéditions.

Une autre tempête parfaite

Certains des ingrédients derrière cette situation sont les mêmes qui ont conduit à la crise des puces. Les blocages de l’année dernière ont mis à l’arrêt un grand nombre de sites de production du matériau, tout comme les mesures restrictives et la peur de la contagion ont fait découvrir à des dizaines de millions de personnes le monde du commerce électronique et des expéditions de marchandises commandées en ligne, augmentant considérablement la demande d’emballages ; face à cette configuration brutale de l’offre et de la demande, les grands noms du secteur comme Amazon ont néanmoins réussi à s’approvisionner en carton en misant sur leur nom mais en laissant en même temps les concurrents à sec et mettant la chaîne de production de l’ensemble de la filière dans le stress, dans la souffrance. Avance rapide d’environ un an, les tempêtes hivernales qui ont frappé les États-Unis l’hiver dernier ont ralenti la production d’alternatives aux emballages plastiques, les obligeant à se concentrer encore plus sur un atout déjà devenu difficile à trouver.

Les risques pour le marché et pour les consommateurs

Le résultat risque de compliquer davantage la situation pour toutes les petites et moyennes entreprises. Avec une disponibilité du carton au minimum et des prix des emballages en hausse, le marché va se scinder en réalités qui peuvent se permettre de payer plus cher tous les emballages dont elles ont besoin, et sujets qui ne pourront pas faire face à la piqûre sinon en transférant partie des coûts sur les clients. Bref, pour les consommateurs finaux, la situation pourrait se traduire par une augmentation du délai de réception des expéditions ou par un coût plus élevé lié à cette composante du service demandé.