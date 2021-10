Nintendo Switch avec OLED dans le test : plus beau, plus gros, mieux ?

La révision n’est pas une version Pro espérée par les fans avec plus de puissance de calcul et une sortie 4K. Au lieu de cela, Nintendo s’est concentré sur de nombreuses améliorations de détails, qui profitent particulièrement à l’expérience de jeu mobile.

L’écran : un moment fort !

L’accent est mis sur le nouvel écran. Cela mesure maintenant 7 pouces de diagonale. Cela signifie que le nouvel appareil est plus grand que les 6,2 pouces du Switch d’origine et du Switch Lite. Malgré l’écran plus grand, les dimensions du Switch hybride restent presque les mêmes avec une largeur supplémentaire de 3 mm.

Le contrôleur Joy-Con et le support sont identiques – la station d’accueil et l’unité principale, en revanche, diffèrent de l’ancien Switch.

Au lieu d’un écran LC, les ingénieurs utilisent un panneau OLED contemporain. Celui-ci a une plage de contraste plus élevée et un rendu des couleurs naturel, est plus économe en espace et en énergie que l’écran LCD et est plus réactif. La luminosité est régulée par les diodes électroluminescentes RVB individuelles, tandis que les versions précédentes des commutateurs éclairaient l’ensemble du panneau au moyen d’un éclairage de fond. Dans la révision, le noir est vraiment noir, et pas seulement gris foncé, comme c’est le cas avec le prédécesseur.

Sur l’écran OLED, les couleurs vives de « Mario Kart 8 Deluxe », « Super Mario Odyssey » ou « The World Ends With You » apparaissent un peu plus flashy. Les donjons sombres et ombragés de « Elder Scrolls: Skyrim » bénéficient des tons gris et noirs finement représentés. Le jeu de tir en ligne « Splatoon 2 » et le jeu de course « Fast RMX » bénéficient du temps de réponse rapide de l’écran. Sans images fantômes ni stries, il tire et court mieux.

Bien que la résolution de 1 280 par 720 pixels reste la même, l’image semble plus nette. Cela est dû à la disposition des pixels de l’écran Samsung intégré, comme nous pouvons le montrer dans une photo macro :

OLED a un inconvénient en termes de burn-in. Si le panneau affiche le même contenu sur une longue période de temps, il peut rester reconnaissable en tant qu’images fantômes. Nintendo assure que le logiciel a protégé l’écran contre cela. Incidemment, le panneau est protégé par un film de verre protecteur spécial qui est fixé en usine.

L’étendue de la livraison

Nintendo a emballé la base de la console, la nouvelle station d’accueil pour afficher des images sur le téléviseur, deux contrôleurs Joy-Con avec une boucle et un support pour le fonctionnement du téléviseur, un câble HDMI et l’adaptateur secteur dans l’emballage. Il n’y a pas de bonus ou d’instructions. Donc, si vous n’avez pas encore de jeu, vous devez d’abord en acheter un. Un titre en particulier profite de la dalle OLED.

La vitrine : Metroid Dread

Metroid Dread a été lancé en même temps que le Switch OLED. La dernière aventure du chasseur de primes Samus Aran montre où OLED montre ses forces. Les grands contrastes et les couleurs vives prennent tout leur sens sur la dernière Switch. Sur les modèles précédents et la Lite, une comparaison directe donne l’impression qu’il y a un voile gris clair sur le jeu.

Un autre avantage de l’OLED est le temps de réponse plus rapide par rapport à l’écran LCD. Les stries sont réduites, les images en mouvement sont dessinées plus clairement. Tous les aspects avec lesquels Metroid Dread ennoblit l’achat du modèle OLED.

Plein de petites améliorations

L’écran est le changement le plus radical par rapport au Switch d’origine. Mais juste une des nombreuses améliorations mineures que les joueurs mobiles en particulier devraient remarquer. Cela commence par le support Joy-Con. Le Switch OLED est beaucoup plus solide, de sorte que les périphériques d’entrée connectés ne vacillent pas. Avec notre appareil de test, cela signifiait que nous devions utiliser plus de force pour retirer le contrôleur à nouveau.

Si vous jouez avec des Joy-Cons individuels et que vous souhaitez poser le Switch, le support est une nouvelle amélioration. L’original de 2017 n’offrait qu’un petit bras pliant. Le nouveau modèle dispose d’un support semblable à une surface sur toute la largeur de l’appareil, que vous pouvez régler librement.

À gauche, l’interrupteur d’origine avec un bras pliable, à droite l’interrupteur OLED avec un support en forme de surface.

Les charnières du socle déplacent des parties du circuit imprimé. Nintendo l’a utilisé pour redessiner les haut-parleurs et les positionner sur le bord inférieur de l’appareil. Le son du mini diaphragme est parfaitement correct, mais ne peut pas suivre les appareils mobiles haut de gamme tels que l’iPad. Le son est meilleur via la sortie audio 3,5 mm sur le dessus. Celui-ci abrite également le bouton marche/arrêt et deux boutons de volume assez difficiles à appuyer.

Le haut offre une disposition subtilement modifiée.

Autre innovation, la gaine de ventilation redessinée, plus petite grâce à une dissipation thermique optimisée. Cependant, ce n’est qu’une solution sous-optimale, car l’eau peut pénétrer ici et endommager irrémédiablement l’interrupteur. Une seule révision supplémentaire peut résoudre le problème.

C’est la Nintendo Switch Pro ?

Les fans espèrent depuis trois jours maintenant qu’une refonte aussi radicale se produira. Le Switch avec écran OLED n’est pas le modèle Pro tant attendu. Nintendo a installé le même processeur ARM sous le capot. Ceci est utilisé en dehors de la console de jeu japonaise dans le nVidia Shield TV Pro.

A gauche le slot microSD de l’ancien switch, à droite la baie mémoire repensée du switch avec écran OLED.

La mémoire principale est dimensionnée inchangée à 4 Go, mais il y a une mémoire flash qui double à 64 Go. Pour télécharger des jeux et d’autres contenus, il existe à nouveau un slot microSD qui accepte les cartes avec jusqu’à 2 To de stockage.

Nouveau dock : connexion LAN et mises à jour du firmware

A gauche le quai basculé de la Switch 2017, à droite la révision. Les différences notables sont la taille du logo et les bords arrondis. Et la poussière, que le nouveau modèle attire aussi comme magnétiquement…

Sur la façon dont vous jouez le Switch avec l’écran intégré. À la maison, la console se glisse dans la station d’accueil et transmet l’image au téléviseur via USB-C. Le Switch avec écran OLED prend en charge une résolution allant jusqu’à 1080p à 60 Hz. Cela mérite d’être mentionné car le processeur du Switch et la station d’accueil pourraient théoriquement produire une résolution 4K. Nintendo empêche cependant cela avec un débit de données limité à un maximum de 50 Mo / s – trop peu pour la 4K. Peut-être que le fabricant fournira cette fonction avec une mise à jour du firmware.

Plus que des cosmétiques. La nouvelle station d’accueil dispose d’une connexion LAN intégrée, d’un nouveau canal de récupération de chaleur et peut désormais être mise à jour. Pour quoi, Nintendo se tait.

Le nouveau quai est toujours un atout. Parce que vous pouvez l’utiliser pour conduire un câble LAN au routeur afin de contourner le signal WLAN sujet aux interférences. Avec l’Ur-Switch, cela était possible en utilisant un adaptateur LAN USB spécialement branché. La prise réseau de la nouvelle station d’accueil remplace la connexion USB pour les câbles de charge et les contrôleurs tiers à l’extérieur.

Si vous êtes euphorique à propos de telles innovations, réjouissez-vous. Nintendo propose séparément la nouvelle station d’accueil, compatible avec tous les modèles de commutateurs hybrides.

Combien de temps dure la batterie ?

Le switch 2017 n’avait pas exactement la réputation d’être un coureur d’endurance. Selon le jeu, la batterie se décharge au bout de 3,5 à 5 heures. La révision 2019 avec un processeur plus efficace a battu la durée d’exécution maximale jusqu’à 6 bonnes heures. Une performance que la version allégée offrait également.

Nous pouvons jouer au joli titre indépendant « Lumo » pendant près de 6 heures d’affilée sur un Switch entièrement chargé avec un écran OLED.

Ce runtime est également réaliste sur le switch OLED. Les titres à forte intensité de calcul Animal Crossing et Metroid Dread ont amené la batterie à un niveau de charge critique en 4 heures. Des jeux indépendants plus frugaux, y compris Untitled Goose Game et Lumo, n’ont mis la nouvelle révision à genoux qu’après un peu plus de 6 heures.

Quels accessoires sont compatibles avec le Switch OLED

Toutes les manettes Joy-Con, la RingFit Adventure Ring et les cartes microSD sorties jusqu’à présent sont compatibles avec le switch doté d’un écran OLED. Cela s’applique également à l’ancien dock, qui transmet l’image et le son au téléviseur. Inversement, vous pouvez acheter le nouveau dock séparément pour y garer votre Switch d’origine.

Nintendo Labo est compatible avec le modèle OLED de la Switch.

On craignait que le Switch ne puisse plus s’adapter à l’ensemble d’artisanat en carton Labo en raison de son boîtier plus large de 3 mm. Nous pouvons donner le feu vert ici. Le kit robot et les feuilles de découpe du jeu de course s’adaptent à l’interrupteur OLED. Seul l’adaptateur LAN, qui peut être acheté individuellement, est superflu grâce à la connexion réseau dans le dock.

Conclusion : vaut-il la mise à niveau ?

Vous n’avez pas de Switch et souhaitez acheter la console Nintendo neuve ? Ensuite, le modèle OLED est le premier choix. Possédez-vous la console hybride et jouez-vous principalement en déplacement ? Même dans ce cas, une mise à niveau est intéressante si vous n’aimez pas l’approche uniquement mobile de la version allégée. De nombreuses améliorations de détails et l’écran lumineux et plus grand ennoblissent le Switch OLED au meilleur modèle de toute la famille de consoles à ce jour.

Le modèle n’est pas une version pro, mais jusqu’à présent c’est le meilleur moyen de s’immerger dans le cosmos de la console hybride. La Nintendo Switch avec écran OLED est disponible chez les revendeurs spécialisés. Le prix public conseillé pour la mise sur le marché est d’environ 360 euros.