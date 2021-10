Google peut supprimer les images de moins de 18 ans de vos résultats de recherche

Google a publié une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui permet aux personnes de moins de 18 ans de demander la suppression des images d’elles-mêmes des résultats des recherches effectuées sur le service. La fonctionnalité a été initialement annoncée en août, mais est désormais largement disponible.

Outre que les mineurs eux-mêmes peuvent demander ce retrait, les parents, tuteurs et tuteurs légaux peuvent également le demander.

Supprimer les photos de moins de 18 ans de Google

Selon ce qui est connu, n’importe qui peut démarrer le processus de suppression à partir de cette page d’aide. Les candidats devront fournir les URL des images qu’ils souhaitent supprimer des résultats de recherche, les termes de recherche qui ressortent de ces images, le nom et l’âge du mineur, ainsi que le nom et la relation de la personne qui peut agir sur votre nom – un parent ou un tuteur, par exemple.

En suivant les indications disponibles sur la page, on se rend compte que ce ne sera pas un processus aussi linéaire qu’on pourrait le penser. Il est toujours soumis à l’évaluation de Google pour définir quels critères seront appliqués dans vos évaluations.

La société a déclaré qu’elle supprimerait les images de tout mineur « à l’exception des cas d’intérêt public ou d’actualité ». Il est difficile d’interpréter comment ces termes s’appliquent dans différentes situations, comme nous l’avons vu avec des affaires controversées impliquant la loi de l’UE sur le « droit à l’oubli ».

Les règles n’auront pas de rétroactivité?

Comme il est également mentionné par Google dans ses informations sur cette nouveauté, les demandes de suppression d’images qui, à l’époque étaient plus petites, mais qui ne le sont plus actuellement, ne recevront pas de réponse. C’est-à-dire que si vous avez 30 ans, vous ne pouvez pas demander la suppression de vos photographies lorsque vous aviez 15 ans.

Par conséquent, cela limite la portée de l’outil pour prévenir les abus ou le harcèlement, mais rend vraisemblablement le processus de vérification beaucoup plus facile. Il est difficile de prouver votre âge sur une photo en particulier, plutôt que de prouver votre âge en ce moment.

Google souligne également que supprimer une image de vos résultats de recherche ne la supprime bien sûr pas du Web. C’est-à-dire que Google supprimera souvent le résultat de la recherche, mais l’image, qui peut se trouver sur une page ou un réseau social, ne sera pas supprimée.

A ce titre, la société encourage ceux qui passent par le processus de candidature à contacter directement le webmaster de ces pages. Bien que dans les cas où cela n’a pas fonctionné, la suppression des informations de l’index de Google est certainement la meilleure chose à faire.

En plus de ces nouvelles options de suppression d’images de mineurs, Google propose déjà d’autres moyens de demander la suppression de certains types de contenus préjudiciables. Ceux-ci incluent des images explicites non consensuelles, de la fausse pornographie, des informations financières ou médicales et des informations « doxxing », y compris les adresses de domicile et les numéros de téléphone.