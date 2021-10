L’évolution des smartphones a été très intéressante. Lorsque le segment semblait stagner, voici, ils ont commencé à travailler sur des caméras plus puissantes, sur un écran de meilleure qualité et même sur des structures pliables. Xiaomi est l’une des sociétés opérant dans ce domaine et possède aujourd’hui certains des meilleurs smartphones du marché, y compris son Xiaomi Mi MIX Fold.

Avec imagination et savoir-faire, l’entreprise a confié le Fold à un artiste qui l’a démonté et a créé une maquette de la ville de Shanghai. Voir la vidéo.

Sur l’une des pages de Xiaomi sur le réseau social Weibo, une vidéo a été partagée montrant une partie du processus de création d’une petite ville à Shanghai, en particulier une zone de Pudong, en utilisant les composants de Mi MIX Fold.

Dans cette représentation, l’artiste a démonté le smartphone et découpé ses composants pour créer des éléments tels que le pont de Shanghai ou la tour de la Perle de l’Orient.

Mais l’œuvre d’art va plus loin. Tout peut être démonté et, une fois amarré, fait place à un petit globe, avec des détails incroyables de tous les continents.

Xiaomi Mi MIX Fold : du smartphone à l’œuvre d’art de la ville de Shanghai

Xiaomi semble vouloir créer une nouvelle tendance de démantèlement de ses smartphones. Avant cette ville miniature, l’entreprise avait déjà démonté un Xiaomi Mi 11, le transformant en un petit dragon plein de détails.