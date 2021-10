C’était inévitable ! La publicité arrive aussi sur Telegram

Telegram est l’une des plateformes de messagerie à la croissance la plus rapide ces dernières années. Il a intelligemment profité des problèmes de la concurrence pour se développer et devenir une option que beaucoup ont fini par adopter.

S’il a toujours été un service gratuit par nature, cela est en train de changer. Ils ne factureront rien aux utilisateurs, mais de la publicité sera affichée au sein des groupes et dans les messages envoyés.

Quelque chose d’essentiel dans des plateformes comme Telegram est sa monétisation. C’est ainsi qu’ils parviennent à grandir et à présenter de nouvelles choses aux utilisateurs. Nous avons vu cela partout sur Internet et c’est maintenant au tour de Telegram d’adopter ce concept.

En fait, l’idée n’est pas nouvelle et a été dévoilée par Pavel Durov à la fin de l’année dernière, avec un service premium au sein de Telegram. Le service de messagerie est capable d’innover et ne suit pas la ligne normale de présentation des annonces.

La façon dont cette publicité est révélée aux utilisateurs se fait à travers ce qu’ils appellent des messages sponsorisés. Ceux-ci contiendront des liens et d’autres contenus et ne seront affichés que dans les conversations de canal, avec plus d’un millier d’utilisateurs. Les groupes et les conversations privées sont laissés de côté.

Pour soutenir ce nouveau modèle, Telegram a créé sa propre plateforme publicitaire, qui est désormais disponible. Ici, les annonceurs peuvent créer leurs publications et gérer l’ensemble du processus.

Pour garantir la confidentialité et la protection des utilisateurs, les annonceurs ne pourront choisir que les canaux sur lesquels ils publient. Ils peuvent également choisir de choisir des langues ou des types. A aucun moment les informations des utilisateurs ne seront conservées ou analysées.

C’est une nouveauté qui va donner à Telegram une marge de croissance intéressante. Il s’agit toujours de publicité, mais il sera discret et contextualisé avec les chaînes où il sera présenté. Il y aura un moyen de ne pas le voir, mais il n’a pas encore été expliqué comment cela se produira.