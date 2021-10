Craig Federighi participera au Web Summit 2021 à Lisbonne le mois prochain

Le Web Summit revient à des standards « normaux » et le mois prochain l’événement ouvrira à nouveau ses portes à Lisbonne. L’un des principaux invités est le vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi. L’événement se déroulera du 1er au 4 novembre et mettra en vedette un panel intéressant de participants.

En plus du grand nom d’Apple, le Web Summit 2021 s’ouvre bientôt avec une polémique autour de Frances Haugen. L’ancien employé de Facebook est censuré par le réseau social. Paddy Cosgrove a même déclaré que « nous ne pouvons pas faire connaître la présence de Frances Haugen ».

Craig Federighi interviendra au Web Summit 2021 à Lisbonne

Le mois dernier, Paddy Cosgrave et Pedro Siza Vieira, ministre d’État, de l’Économie et de la Transition numérique, ont présenté plusieurs nouvelles qui marqueront le Web Summit 2021. environ 40 000 participants.

Parmi les nombreux invités, un grand nom du monde de la technologie est Craig Federighi. Selon le programme de l’événement, Federighi s’exprimera sur « la confidentialité et la sécurité » le mercredi 3 novembre. Dans les détails de sa présentation, il mentionne que l’homme fort d’Apple présentera des directives sur la confidentialité des utilisateurs et la sécurité des produits.

En plus de Craig Federighi, d’autres cadres et personnalités seront présents à la conférence de cette année, notamment la directrice de l’exploitation de Reddit Jen Wong, la vice-présidente principale d’Alexa, Tom Taylor d’Amazon, la vice-présidente de Vice Media, Nancy Dubuc et, comme d’habitude, le Premier ministre. António Costa et le Président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa seront également présents.

Comme mentionné, cet événement est déjà en train de remuer les eaux. L’une des invitées de Paddy Cosgrave est Frances Haugen, une dénonciatrice sur Facebook, qui a déjà conduit le réseau social de Mark Zuckerberg à interdire toutes les publicités faisant référence à Frances Haugen, car elles sont considérées comme du contenu politique.

C’est une période intéressante. C’est bien d’avoir Facebook, Apple, Google, Microsoft, Amazon, tous présents à l’événement (Web Summit). Et pouvoir avoir ces conversations difficiles. De nombreux événements ne parlent pas de taxes, de monopoles, de confidentialité des données. Nous avons réussi à faire ces conversations. L’année 2021 est l’année la plus difficile pour les grandes technologies et je pense que c’est le début d’une décennie difficile. Ce qui est bon pour l’innovation et pour les petites entreprises.

A déclaré le fondateur du Web Summit, Paddy Cosgrave.

Sur la page de l’événement se trouvent plus de 700 participants qui viendront enrichir l’événement qui se déroule en quelques jours à Lisbonne.