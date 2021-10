One UI Book 4 – Samsung apporte une interface utilisateur aux ordinateurs Windows

Samsung a fait connaître il y a quelques jours son One UI 4 pour ses smartphones, à base d’Android 12. Cette nouveauté ne se limitera pas, en effet, aux appareils Android. La société vient de révéler son intention d’apporter son interface et ses fonctionnalités à Windows via One UI Book 4.

Cette interface sera destinée aux PC développés par la marque qui, malheureusement, ne sont pas officiellement arrivés au Portugal.

Samsung veut créer une expérience utilisateur transparente

Samsung continue de développer ses ordinateurs portables qui, au grand dam de nombreux utilisateurs, n’ont pas atteint le marché national. Ce sont des machines avec d’excellentes spécifications, dans leurs gammes, et certaines d’entre elles sont innovantes.

Ils sont équipés du système d’exploitation de Microsoft, Windows, et beaucoup d’entre eux seront même mis à niveau vers Windows 11. Mais ce que Samsung vient de présenter va au-delà de cela.

Windows avec un visage One UI

Lors de la conférence annuelle des développeurs, la société a annoncé le One UI Book 4. Semblable à ce qu’elle fait pour Android, la société développe une interface utilisateur basée sur Windows pour ses ordinateurs. En d’autres termes, le PC disposera du système d’exploitation basé sur Windows, mais la façon d’interagir sera alignée sur la One UI des smartphones.

La société n’a pas révélé beaucoup de détails sur le One UI Book 4 à ce stade, ne sachant pas s’il s’agira d’une interface utilisateur standard pour les ordinateurs ou d’un masque à appliquer sur Windows.

Cependant, Samsung a confirmé que le One UI Book 4 sera disponible pour le Galaxy Book Pro 360, le Galaxy Book Pro, le Galaxy Book Flex 2, le Galaxy Book et le Galaxy Book Odyssey. La date pour que cela se produise n’a pas non plus été révélée.

Il faut se rappeler que Windows 11 vivra toujours de manière totalement intégrée avec Android, avec des tests montrant déjà que les applications conçues pour Android sont surprenantes dans Windows 11 en termes de performances.