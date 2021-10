Vous pouvez désormais migrer les conversations WhatsApp de l’iPhone vers Android 12

La migration des données au sein de WhatsApp a toujours été difficile ou impossible. Les utilisateurs ne peuvent pas transférer leurs conversations et images entre différentes plates-formes, ce qui a toujours été demandé par les utilisateurs.

Lorsque Samsung a présenté ses nouveaux smartphones, ce scénario a changé et il est devenu possible d’importer WhatsApp de l’iPhone vers ces appareils. Maintenant, et après avoir vu quelques changements, Android 12 bénéficie également de cette possibilité.

Progressivement et avec certains partenariats, WhatsApp a permis la migration des conversations entre les systèmes dans lesquels il est présent. Après quelques rumeurs, tout a commencé avec Samsung et ses smartphones. En exclusivité, il est devenu possible d’importer tout ce qui se trouvait sur WhatsApp sur iOS vers ces smartphones.

iOS finira aussi par recevoir cette nouvelle fonctionnalité, permettant le mouvement inverse, ouvrant la porte à cette migration, qui n’est pas toujours simple. Désormais, et selon ce que Google a révélé, tout smartphone équipé d’Android 12 a déjà accès à cette nouvelle fonctionnalité.

Comme dans d’autres situations, l’utilisateur doit disposer d’un câble reliant les 2 appareils. Il ne vous reste plus qu’à connecter votre iPhone à un smartphone Android 12 pour démarrer ce nouveau processus de migration.

La nouvelle version de l’application de service de messagerie Facebook ne nécessite qu’un code QR pour être lu par l’iPhone. Cela ouvrira WhatsApp et lancera le processus qui apportera des conversations, des images, des documents et tout ce qui est présent.

Fait intéressant, et pendant ce processus, WhatsApp cessera de recevoir de nouveaux messages. De cette façon, et pendant la migration, les messages qui sont remis à l’utilisateur ne seront pas perdus. Ainsi, tout est sauvegardé et rien n’est perdu.

Google a déjà garanti pour son Pixel cette nouveauté et affirme que tous les smartphones qui sortent avec Android 12 y auront également accès. Le partenariat entre WhatsApp et le géant de la recherche porte à nouveau ses fruits et améliore encore la migration d’iOS vers votre système.