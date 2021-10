Si vous recevez ce SMS, ce n’est pas Poste Italiane : c’est une arnaque en ligne qui vide votre compte

La dernière supercherie en circulation par SMS ces dernières semaines a pour protagoniste involontaire le groupe Poste Italiane : les escrocs utilisent son nom pour faire croire aux destinataires de leurs messages que leur compte est sur le point d’être bloqué. Le message mène à un site qui recrée l’apparence de l’original mais est géré par des personnes inconnues.

Malheureusement, le sujet des escroqueries en ligne véhiculées via les plateformes de messagerie est toujours d’actualité : les outils technologiques ont rendu leur diffusion de masse extrêmement bon marché, donnant lieu à des vagues de SMS ou de campagnes de spam sur WhatsApp qui tentent de capter l’attention des victimes potentielles. La dernière supercherie en circulation par SMS ces dernières semaines a pour protagoniste involontaire le groupe Poste Italiane : les escrocs utilisent son nom pour faire croire aux destinataires de leurs messages que leur compte est sur le point d’être bloqué.

Le message de la fausse poste italienne

Le message se lit comme suit : « INFOPOSTE ATTENTION! Votre compte sera suspendu. Pour éviter la suspension, cliquez sur (un lien suit) Cordialement, Poste Italiane ». Les majuscules réparties un peu partout, le manque de ponctuation et les lettres mal accentuées sont des premiers indices que le message n’est pas authentique, mais sinon le SMS peut légitimement effrayer le titulaire d’un compte imputable à l’entreprise et cliquer sur le lien proposé. En touchant le lien, le smartphone vous amène à une page Web bien conçue, avec les couleurs et le thème graphique du site Web original de Poste Italiane. Cependant, la page est une réplique gérée par des escrocs qui vise à voler les identifiants d’accès aux leurs que la victime a actifs sur le site légitime.

Les instructions des escrocs

La première mauvaise chose qui apparaît est en fait une boîte de dialogue qui fouille dans ce qui a déjà été anticipé via SMS : le « client » est averti que des anomalies sont survenues sur son compte personnel, et invité à remplir un formulaire sous peine de bloquer son « carte « postale ». Les éléments qui ne reviennent pas dans cette seconde communication sont nombreux, à commencer par la grammaire qui commence à trembler ; même dans ce cas, cependant, la crainte injustifiée de ne pas avoir plus d’argent disponible peut conduire à ignorer les sonnettes d’alarme et à suivre les instructions. Pour ceux qui tombent dans le piège, la page affiche deux cases bien en vue pour saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe pour accéder au site de Poste Italiane. Cependant, les données ne sont pas transmises au vrai site de La Poste – qui n’a rien à voir avec cette opération – mais à des escrocs qui peuvent les utiliser à leurs fins personnelles.