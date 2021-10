Windows Store 11 arrive sur Windows 10 Insiders

Nous avons commencé la journée avec quelque chose dont nous savions qu’il allait arriver, mais que certains incrédules doutaient qu’il se produise. Le tout nouveau Windows 11 Store arrive sur Windows 10.

Des nouvelles passionnantes aujourd’hui, le nouveau #MicrosoftStore (conception moderne, prise en charge des applications win32, des films Disney + et bien plus encore) est désormais disponible pour les initiés de Windows 10 ! pic.twitter.com/O9zSZ8pudp – Rudy Huyn (@RudyHuyn) 27 octobre 2021

Les initiés de Windows 10 commencent à recevoir le nouveau Microsoft Store présent dans Windows 11

Comme nous l’avions indiqué le jour de la présentation de Windows 11, le nouveau Store débarque sur Windows 10. Pour le moment pour les Insiders, et démontre l’engagement de ne pas laisser les utilisateurs de Windows 10 à l’abandon.

Comme il a avancé Rudy Huyn Aujourd’hui, le programme Windows Insider commence à toucher les utilisateurs de Windows 10 avec le nouveau design, la nouvelle recherche améliorée et les applications win32. De cette façon, les utilisateurs de Windows 10 pourront profiter de toutes les nouveautés du magasin à l’exception des applications Android.

Cela peut sembler peu pertinent, mais, avec l’arrivée de nouvelles applications dans le magasin et le travail qu’elles font, cela commence à être un élément important. De plus, cela montre l’intention de ne pas laisser Windows 10 à l’abandon avec des choses très basiques comme le Store, qui n’a jamais fini de bien marcher.

Nous espérons que les tests continuent le cours des choses et que très bientôt il sera disponible pour tous les utilisateurs de Windows 10. Vous pouvez voir l’amour et le travail qu’ils ont consacrés au nouveau Microsoft Store et tous les utilisateurs de Windows méritent d’en profiter.