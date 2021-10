Vous n’avez pas encore installé iOS 15 ? Apple a publié une mise à jour spéciale pour votre iPhone

Malgré toutes les nouvelles qu’Apple a apportées à iOS 15, on sait que l’adoption de cette nouvelle version a été en deçà de ce qui était attendu. Les raisons ne sont pas entièrement connues, mais elles sont susceptibles d’avoir une mauvaise expérience avec la version précédente.

Néanmoins, la nouvelle version a été maintenue et des mises à jour sont intervenues pour résoudre les nouveaux problèmes. Maintenant, et pour aider et protéger tous ceux qui n’ont pas mis à jour, Apple a sorti une nouvelle surprise. iOS 14.8.1 a été publié et résout de nombreux problèmes de sécurité.

Apple a publié iOS 14.8.1

La raison n’est pas claire, mais plusieurs sources révèlent que l’adoption d’iOS 15 est bien en deçà des attentes. Ces valeurs atteignent le point d’être inférieures à ce qu’iOS 14 avait à cette époque l’année dernière.

Apple est conscient de cette situation et a cherché à protéger les utilisateurs qui ont pris la décision de ne pas migrer vers iOS 15. Pour ce faire, il a essayé de résoudre certains problèmes d’iOS qui mettaient l’iPhone et ses utilisateurs en danger.

C’est ainsi qu’une mise à jour pour iOS 14 que la plupart ne s’attendaient pas à voir apparaît maintenant. iOS 14.8.1 a été introduit par Apple il y a quelques heures et tente de corriger certaines failles bien identifiées dans ce système.

La chose curieuse à propos de cette version est qu’elle n’a même pas été testée par les canaux Apple normaux. Il apparaît directement et soutient ce qui avait déjà été révélé auparavant. iOS 14 continue d’être développé en parallèle et sera maintenu pendant un certain temps.

Les utilisateurs à la recherche de mises à jour sur l’iPhone trouveront désormais 2 propositions proposées par Apple. L’un d’eux est l’iOS 15 déjà présent et maintenant il y a aussi le nouvel iOS 14.8.1, et l’utilisateur doit choisir ce qu’il veut installer.

Apple garantit qu’iOS 14.8.1 fournit des mises à jour de sécurité importantes et est recommandé à tous les utilisateurs. Avec cette version vient également l’iPadOS 14.8.1, qui traite également des problèmes de sécurité, cette fois sur l’iPad.