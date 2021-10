Samsung travaille également sur son service de cloud gaming

Le monde des jeux électroniques ne se démode jamais, mais il est aujourd’hui de plus en plus un secteur d’intérêt pour plusieurs entreprises. En ce sens, nous avons assisté à une croissance dans ce domaine, tant en termes d’équipements lancés qu’en termes de services et de plateformes.

Il y a donc maintenant une autre nouvelle intéressante, car Samsung a récemment annoncé qu’il lancerait également son propre service de jeux en nuage.

Samsung prépare un service de cloud gaming

En ce qui concerne les services de jeux stockés dans le cloud, il existe déjà plusieurs réponses intéressantes. Les géants de la technologie tels que Microsoft, Google, Nvidia et Amazon sont quelques exemples d’entreprises qui ont massivement investi dans le segment des jeux en proposant ce service pour offrir la meilleure expérience aux joueurs.

Mais lors de l’événement Samsung Developer Conference, la société sud-coréenne Samsung a officiellement annoncé qu’elle travaillait également sur un service de cloud gaming. Selon les informations fournies, il s’agira d’un service exclusif conçu pour vos smartTV avec le système d’exploitation Tizen.

Samsung n’a pas fourni beaucoup plus de détails sur le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité. Fondamentalement, la marque a seulement mentionné qu’elle travaillait avec certains partenaires pour faire fonctionner la ressource via le Web.

Ce n’est plus un nouveau projet et Samsung cherche à se lancer dans ce domaine depuis un certain temps. Par exemple, en 2010, la société travaillait avec une société de streaming de jeux appelée Gaikai, dont le but était de permettre aux utilisateurs de jouer à des jeux via leur téléviseur. Il y avait encore de la place pour le développement d’une version bêta, mais aucune version finale n’a été publiée.

Cependant, Sony a fini par acheter Gaikai, donnant ainsi « un coup de couteau » aux plans de Samsung.

Après presque 12 ans, le panorama est bien différent de 2010. Ainsi, l’entreprise sud-coréenne aura plusieurs concurrents puissants à affronter. Quelques exemples sont GeForce Now de Nvidia, xCloud de Microsoft et Stadia de Google. En revanche, Samsung a l’avantage de pouvoir offrir un écosystème de jeu au joueur. En d’autres termes, le jeu peut commencer à être joué sur un smartphone et se poursuivre via la smart TV.

Comme il n’y a pas encore beaucoup plus d’informations, nous gardons un œil sur toute nouvelle concernant ce service de jeu en nuage Samsung potentiel.