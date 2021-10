La FCC révoque l’autorité de China Telecom à opérer aux États-Unis, invoquant des problèmes de sécurité nationale

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les craintes du gouvernement américain concernant une éventuelle surveillance chinoise ont augmenté rapidement au cours des dernières années, les administrations Trump et Biden prenant des mesures pour lutter contre cette menace perçue. En effet, aujourd’hui, la Federal Communications Commission de Biden a formellement interdit à China Telecom (un fournisseur de services de cloud, d’Internet et de connectivité mobile) d’opérer aux États-Unis.

Comme son nom l’indique, China Telecom est une entreprise chinoise et une entreprise publique. La FCC a mené une enquête (avec l’aide d’agences de la branche exécutive) sur les opérations de l’entreprise et a déterminé que, malgré ses protestations, China Telecom est « soumise à l’exploitation, à l’influence et au contrôle » du gouvernement chinois.

La propriété de China Telecom par la Chine crée ce que la FCC considère comme un risque pour la sécurité nationale et l’application de la loi, car la présence continue de la société en Amérique pourrait entraîner l’accès, le stockage, la perturbation ou le mauvais acheminement des communications américaines. Ceci, à son tour, pourrait conduire à l’espionnage et à « d’autres activités nuisibles » menées contre les États-Unis.

La FCC ne pense pas que d’autres mesures d’atténuation ou de restrictions sur les opérations de China Telecom élimineraient ces menaces. En tant que tel, l’organisation a « révoqué et résilié » le pouvoir de l’entreprise de fournir ses services de télécommunications à l’intérieur des frontières américaines ou à des citoyens américains. China Telecom a 60 jours pour arrêter ses opérations centrées sur les États-Unis à compter de la publication de la commande de la FCC aujourd’hui.

La FCC publiera un « guide du consommateur » pour aider les futurs clients de China Telecom à passer à un nouveau fournisseur de télécommunications. Le document devrait être disponible dès maintenant en anglais, en chinois simplifié et en chinois traditionnel, mais nous n’avons pas pu le trouver sur le site Web de la Commission au moment de la rédaction.