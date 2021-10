Microsoft préparera un nouveau Defender pour protéger Windows 11

Après de nombreuses années sans solution de sécurité fiable qui protégeait vraiment Windows, Microsoft a pu faire de Defender une alternative. Celui-ci est maintenant parmi les meilleurs et est l’un des plus sûrs.

Avec Windows 11, le géant du logiciel veut beaucoup changer et semble maintenant créer une nouvelle version de Defender. Celui-ci sera dédié au nouveau système et pourrait atteindre les PC qui l’ont installé très prochainement.

La participation de Microsoft dans la sécurité de Windows 11 semble être très élevée. En plus des changements évidents qu’il a apportés, le géant du logiciel a adopté une position unique et très ferme en ce qui concerne les exigences de sécurité et ce qui doit être présent dès le départ.

Même s’il n’a pas été reçu très positivement par les utilisateurs, la vérité est que cela est déjà devenu la norme. Désormais, Microsoft semble vouloir aller encore plus loin dans Windows 11, avec un nouveau Defender en préparation pour ce nouveau système d’exploitation.

Ce qui a été découvert montre un nouveau Defender qui sera préparé pour Windows 11. Jusqu’à présent, ce système utilise la même proposition que dans les systèmes précédents, mais bientôt tout changera. Celui-ci semble être encore en test, avec un programme Insiders probable en cours.

Dans sa description, ce nouveau Defender de Microsoft entend apporter une protection simple, continue et personnalisée. On ne sait pas comment cette nouvelle version le fera, mais sa rénovation sera bien plus qu’esthétique, comme cela s’est produit avec Windows 11.

Fait intéressant, Defender a apporté quelques problèmes à Windows 11. Les plaintes s’accumulent sur le forum Microsoft et se rendent compte que ce composant aura des dysfonctionnements en ne donnant pas accès aux paramètres.

Il n’y a pas de dates et aucune idée de comment ce nouveau Defender arrivera. Comme l’Android qui est sur Windows 11, Microsoft devra d’abord passer par le programme Insiders, pour évaluer sa qualité et trouver des problèmes.