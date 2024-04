Le plus gros sursaut gamma jamais enregistré provenait d’un "régulier" supernova

Cosmos hostile : Les sursauts gamma (GRB) sont de puissantes explosions énergétiques observées par les astronomes dans des galaxies lointaines. La NASA décrit les GRB comme la classe d’explosions la plus puissante connue dans l’univers, et ils sont principalement observés en relation avec des étoiles mourantes et des événements de supernova qui en résultent.

En 2022, les chercheurs ont découvert le GRB le plus brillant jamais enregistré. L’événement, baptisé GRB 221009A, a été surnommé « le plus grand de tous les temps », ou BOAT. Des recherches récemment publiées confirment que cette explosion d’énergie électromagnétique sans précédent provient d’une étoile s’effondrant en supernova.

Bien que cette découverte résolve un mystère, les conséquences de GRB 221009A présentent encore des preuves déroutantes qui remettent en question les théories existantes sur les supernovae.

Les chercheurs à l’origine de l’étude ont observé GRB 221009A à l’aide du télescope spatial James Webb. Tirant parti des capacités de JWST, l’équipe internationale s’est concentrée sur la partie proche infrarouge du spectre électromagnétique, conduisant à une détection claire de l’événement de supernova associé. Cette supernova était si extrême qu’elle a saturé la plupart des détecteurs de rayons gamma du monde il y a deux ans.

GRB 221009A a été détecté à 2,4 milliards d’années-lumière de la Terre, en direction de la constellation de la Sagitta, et a duré quelques centaines de secondes. Les scientifiques ont noté qu’il émettait certains des photons les plus énergétiques jamais enregistrés par des détecteurs de rayons gamma en orbite. Un tel événement ne se produit sur notre planète qu’une fois tous les 10 000 ans, ce qui en réalité une opportunité rare d’observation et d’étude détaillée, grâce à notre technologie de pointe.

La luminosité du BOAT a obscurci toute vue potentielle d’un événement SN ultérieur dans les mois suivants. Pour approfondir ses recherches, une équipe de scientifiques de l’Université Harvard a analysé les données collectées par JWST six mois après l’explosion initiale. Le télescope spatial a détecté des signes d’explosion d’une étoile en supernova, mais la luminosité du SN n’a pas répondu aux attentes.

Le chercheur principal Peter Blanchard a noté que le SN observé via JWST semblait « assez normal » par rapport aux supernovae associées à des GRB moins puissants. On espérait qu’une supernova hautement énergétique suivrait GRB 221009A, mais cela ne s’est pas concrétisé. Après avoir confirmé que BOAT était une supernova, l’équipe de Blanchard a recherché des signes d’éléments lourds produits au sein de l’étoile en train de s’effondrer.

Les origines cosmiques des éléments lourds comme l’or et le platine restent une énigme en astronomie. Bien que la fusion de deux étoiles à neutrons soit une source connue, elle ne peut expliquer l’abondance d’atomes lourds dans l’univers. Une autre possibilité est l’effondrement massif d’une étoile, ce qui pourrait conduire à un GRB sans précédent comme le BOAT.

Cependant, en examinant les émissions du GRB 221009A, les chercheurs n’ont trouvé aucune signature d’éléments lourds. Les astronomes recherchent maintenant une explication du BOAT hautement énergétique provenant d’un SN standard tout en explorant d’autres sources potentielles de métaux denses dans l’univers.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :