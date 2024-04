Appuyez-vous sur moi : certains produits d’IA dépendent encore de l’intervention humaine

La grande image: L’IA est de plus en plus répandue, promettant d’améliorer nos expériences quotidiennes et de nous offrir le luxe de nous concentrer sur des tâches plus importantes. Ou du moins, c’est ce que les grandes entreprises technologiques veulent vous faire croire. En réalité, l’IA dépend encore fortement des humains pour réaliser son illusion.

Presto Automation, une entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions d’intelligence artificielle aux chaînes de restauration rapide populaires, notamment Del Taco, Hardee’s et Carl’s Jr., est un innovateur de premier plan dans le domaine des chatbots de prise de commandes au volant. Même la technologie d’assistant vocal la plus avancée de l’entreprise, qui a connu plusieurs itérations, n’est sur le point de traiter que 30 % des commandes sans intervention humaine.

En d’autres termes, les travailleurs humains sur des sites hors site – souvent à l’étranger, comme aux Philippines – sont chargés de superviser jusqu’à 70 % des commandes prises par les chatbots IA du service au volant.

La même tromperie était à l’origine de la technologie Just Walk Out d’Amazon, récemment abandonnée. Si vous vous souvenez bien, certaines épiceries Amazon étaient dotées de technologies permettant aux clients d’entrer, de prendre ce dont ils avaient besoin et de sortir sans avoir à passer par une file d’attente à la caisse.

La technologie aurait utilisé un ensemble de caméras et de capteurs pour suivre les articles et facturer les achats des clients une fois qu’ils sont partis, mais selon un récent rapport de The Information, le système s’appuyait sur plus de 1 000 travailleurs en Inde pour superviser l’activité, agissant essentiellement à distance. caissiers.

Vous vous souvenez de Facebook M, la conciergerie numérique que le réseau social avait lancée en bêta fermée durant l’été 2015 et fermée quelques années plus tard ? Selon Bloomberg, c’était également un peu trompeur, car chaque message envoyé par le service était examiné par des sous-traitants travaillant au siège de l’entreprise à Menlo Park. Lors du lancement, Facebook a déclaré que le service était alimenté par une IA formée et supervisée par de vraies personnes.

Pour l’instant, il semblerait que la véritable valeur de l’intelligence artificielle réside dans le renforcement des capacités humaines plutôt que dans leur supplantation.

