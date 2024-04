Pourquoi Elon Musk veut maintenant licencier 10% des employés de Tesla : ils sont plus de 14 000 personnes

Plus de 14 000 employés ont dû dire au revoir à l’entreprise de voitures électriques. Pour le PDG, il s’agit d’un moyen de réduire les coûts. Le constructeur automobile a enregistré une baisse des ventes pour la première fois en quatre ans.

« Il n’y a rien que je déteste plus, mais cela doit être fait ». C’est ce qui est écrit dans la communication interne qu’Elon Musk a partagée avec ses employés Tesla. Et de cette manière, il a annoncé une réduction des effectifs : 10% des employés seront licenciés. Des chiffres astronomiques si l’on considère le nombre de personnes travaillant pour l’entreprise qui produit des voitures électriques. Actuellement, le nombre d’employés Tesla est de plus de 140 000, en comptant les installations et les bureaux du monde entier.

Pourquoi 14 000 employés Tesla ont-ils été licenciés

La nouvelle a été relayée par le site Electrek, qui rapporte la communication interne incriminée. Il s’agit d’une note interne, pour l’instant non encore communiquée au public. Selon le document diffusé en interne, environ 14 000 employés perdront leur emploi au sein de l’entreprise. La raison de cette vague de licenciements semble être « la croissance rapide » qui a touché les usines du monde entier au cours des dernières années.

Le parcours de Tesla aurait également conduit à une « duplication des rôles et des fonctions de l’entreprise dans certaines zones ». Et pour cette raison, comme le dit le PDG de l’entreprise, il est nécessaire de « revoir tous les aspects de l’entreprise en ce qui concerne les réductions de coûts et l’augmentation de la productivité ».

La préoccupation de Musk est probablement la « non-réalisation » des attentes du marché pour le premier trimestre, qui se sont limitées à seulement 387 000 véhicules livrés aux clients. Un objectif manqué de dizaines de milliers de voitures, qui a enregistré la première baisse des ventes depuis quatre ans.

Tous les licenciements réalisés par Elon Musk

Le fait qu’Elon soit obsédé par la réduction des coûts et l’augmentation de l’efficacité n’est pas une nouveauté. Et ce n’est pas non plus la première fois qu’il y a une vague de licenciements dans ses entreprises. La dernière fois que cela a touché Tesla était en 2022, lorsque 10% de plus des postes avaient été supprimés (ce qui correspondait alors à environ 9 000 employés).

L’entreprise contrôlée par le milliardaire, qui a perdu la plus grande proportion de travailleurs, est cependant sa dernière acquisition. Twitter, avant même de s’appeler X, avait dû dire au revoir à près de 5 000 des 7 500 employés qui travaillaient dans le célèbre réseau social de l’oiseau bleu.