Google Gemma : qu’est-ce que c’est, en quoi diffère-t-elle de Gemini et à quoi sert cette IA

Google Gemma est une option beaucoup plus accessible d’un modèle de langage grand

Il s’agit d’un choix clair pour concurrencer LLaMa 2

Il y a quelques semaines, Google a annoncé Gemma, son nouveau modèle de langage. Comme on pouvait s’y attendre, cela a suscité une grande agitation et a suscité de nombreuses questions sur les différences entre cette IA et Google Gemini. La vérité est qu’il s’agit d’une IA avec une approche totalement différente de celle de l’IA originale de Google, nous allons donc essayer de déterminer ce qu’est Google Gemma, comment il diffère de Google Gemini et à quoi il sert, ainsi que quelque chose de très important comment le télécharger et l’utiliser sur notre ordinateur.

Qu’est-ce que Google Gemma et à quoi sert-il

Google Gemma est un modèle de langage grand (LLM pour Large Language Model en anglais) qui peut être exécuté directement sur notre ordinateur. Il est parfaitement modifiable et adaptable à nos besoins en tant qu’utilisateurs finaux. Dans ce sens, l’IA est destinée à être utilisée à la fois par les chercheurs et les développeurs qui souhaitent se concentrer sur une étude spécifique et qui peuvent l’exécuter sur leurs propres ordinateurs.

Dans ce cadre, Google Gemma est disponible gratuitement et est open source, bien qu’il dispose également d’une licence commerciale. Ainsi, tout utilisateur prêt à configurer le modèle de langage peut l’utiliser sans problème. À première vue, c’est une IA plus puissante que les modèles actuels en open source disponibles sur le marché. C’est ce qu’ils ont affirmé lors de leur présentation :

Il existe plusieurs modèles : Gemma 2B et Gemma 7B, chacun adapté aux besoins des utilisateurs. C’est quelque chose que nous avons vu dans d’autres grands modèles de langage comme LLaMa 2 et sa version Code spécialement conçue pour les développeurs, ou encore Grok qui a été récemment libéré par Elon Musk.

Les différences avec Google Gemini

Google Gema et Google Gemini diffèrent sur plusieurs aspects. La première différence est plutôt « idéologique », car il s’agit en réalité du but pour lequel ils ont été créés l’un ou l’autre. Comme nous l’avons déjà mentionné, Google Gemma est open source, ce qui le rend accessible à tous les chercheurs ou développeurs qui souhaitent l’utiliser à leur avantage et le personnaliser selon leurs besoins spécifiques à leurs travaux ou recherches. En revanche, Google Gemini est un modèle commercial et est donc axé sur son exploitation économique tant pour l’utilisateur final que pour les environnements d’entreprise.

C’est la première différence et elle fait en réalité ressortir toutes les autres. Google Gemini contient beaucoup plus d’informations et ses tâches sont plus complexes, mais il est aussi beaucoup plus coûteux à maintenir, étant donné que les IA consomment des quantités d’énergie insoutenables. En revanche, Google Gemma est un modèle plus compact, plus efficace et parfait pour être exécuté sur votre propre ordinateur, bien qu’il soit nécessaire que l’ordinateur dispose d’une certaine puissance.

Gemma est beaucoup plus personnalisable, mais perd en puissance par rapport aux modèles à code fermé.

Comment utiliser Google Gemma

Google Gemma est une option d’IA assez accessible pour tous les utilisateurs, mais si nous voulons l’utiliser gratuitement, nous devrons exploiter la puissance de notre ordinateur. Il est donc important de savoir si notre PC est équipé d’une puce pour renforcer l’IA, telle que l’AMD Ryzen AI ou l’Intel Deep Learning Boost. Bien qu’il soit possible de l’utiliser sans une puce IA spécifique, il est vrai que le temps de chargement et la gestion des ressources seront moins efficaces. En résumé, nous avons besoin d’un ordinateur puissant pour le faire fonctionner.

Le moyen le plus intelligent de le télécharger est via Kaggle. Ainsi, nous n’aurons pas à entraîner cette IA avec notre propre ensemble de données, elle sera déjà pré-entraînée par quelqu’un d’autre pour faciliter son utilisation et la rendre plus rapide. Sur ce site web, Google lui-même a partagé deux versions pré-entraînées de Gemma pour que nous puissions les utiliser efficacement.