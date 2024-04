Le DiskMantler peut démonter un disque dur en seulement 8 secondes en le secouant vigoureusement

Pourquoi est-ce important: Les options permettant de détruire un disque dur laissent beaucoup à désirer. Le faire fondre peut produire des produits chimiques toxiques et des déchets électroniques, tandis que le déchiqueter laisse l’utilisateur exposé au piratage. Maintenant, Garner a une solution, ou plutôt deux solutions. Tout d’abord, exécutez le disque dur via son prochain super démagnétiseur, appelé DeMag. Ensuite, insérez le disque dur dans le DiskMantler pour le démonter.

La société d’élimination de données Garner a présenté le DiskMantler, un produit mesurant 24 pouces x 15 pouces x 45 pouces, conçu pour démonter les disques durs mis hors service et séparer les composants internes précieux, tels que les métaux des terres rares, du boîtier. Ceci est obtenu en secouant vigoureusement l’appareil au cours d’un processus impliquant des chocs, des harmoniques et des vibrations qui dure de 60 à 90 secondes.

Selon Garner, il ne faut que huit secondes pour que le tableau vert soit séparé de l’ensemble disque dur. Le temps de démontage peut être réglé de huit secondes à 120 secondes, selon le niveau souhaité de séparation des composants, à l’aide d’un cadran situé à l’avant de l’appareil.

Le processus de démontage proprement dit semble simple. Vous insérez le disque dur dans l’emplacement multimédia soit manuellement, soit à l’aide du système de bande transporteuse du produit. Le système automatisé interne transporte ensuite le disque dur dans la chambre de démontage. Une fois terminé, les composants recyclables jaillissent par la fente de sortie.

L’objectif est de réduire les déchets électroniques en conservant ces composants pour le recyclage et de fournir une alternative plus durable, pour ne pas dire plus sûre, aux méthodes traditionnelles de déchiquetage et de fusion. Alors que les disques durs fonctionnent à une température de 55 degrés Celsius, leur fusion nécessite des températures nettement plus élevées de 670 degrés Celsius ou plus, un processus qui émet des produits chimiques toxiques et détruit les matériaux de terres rares.

La capacité de réduire les déchets électroniques est un argument de vente important pour le DiskMantler, car il résout un grave problème mondial. Selon l’ONU, le taux de production des déchets électroniques est cinq fois plus rapide que le taux de recyclage selon des méthodes documentées.

La sécurité est un sujet de préoccupation lorsque les disques durs sont détruits, car les pirates peuvent encore récupérer suffisamment de données à partir des restes à des fins malveillantes. Cependant, si un cybercriminel parvient à glaner des données à partir des lambeaux restants, il s’en donnera à cœur joie avec le plateau de données vibré intact que produira le DiskMantler.

C’est là qu’intervient un autre produit Garner, le DeMag. Pas encore disponible sur le marché, il agit comme un super démagnétiseur qui démagnétise les plateaux du disque dur de toutes les données et démagnétise les aimants à l’intérieur du lecteur, rendant les données irrécupérables de manière médico-légale. De plus, les aimants de terres rares à l’intérieur du lecteur n’adhèrent plus les uns aux autres ni à d’autres objets, ce qui rend la manipulation de ces matériaux plus efficace.

Une fois le disque dur correctement démagnétisé, il est prêt pour le DiskMantler, explique Garner.

