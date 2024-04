Voici le superavion de JetZero qui promet révolutionner l’aéronautique

L’avion que JetZero est en train de développer promet d’être plus efficace et moins polluant que les avions « conventionnels »

Reconstitution du vaisseau (Photo : JetZero)

Nous sommes habitués à ce que les avions commerciaux soient composés d’un tube avec deux ailes latérales et une queue, mais cela n’a pas à être le cas. Ce format est utilisé depuis les années 1950 car changer l’industrie aéronautique n’est pas aussi facile que changer l’industrie automobile, car il y a plus de vies en jeu et cela coûte plus cher. Cependant, une révolution aéronautique pourrait bientôt arriver avec l’aide de JetZero et son avion à ailes combinées.

Un avion futuriste plus efficace, léger et écologique

L’entreprise aéronautique JetZero développe un avion révolutionnaire. Il est différent des avions conventionnels, ce qui attire l’attention en regardant simplement son design, plus similaire aux avions de combat qu’à un avion commercial ; en réalité, il ressemble à l’emblématique bombardier B-2. Il aurait deux ailes orientées vers l’arrière, un corps large d’une aile à l’autre mais mince en hauteur et une partie arrière où les turbines seraient situées, sur la face supérieure.

L’avion offrirait une meilleure aérodynamique que les avions traditionnels, ce qui lui permettrait de peser moins et de se débarrasser de la queue finale, indispensable dans les autres modèles pour maintenir la stabilité. De plus, il pourrait utiliser d’autres types de matériaux, plus légers. En plus des améliorations en termes de réduction de la pollution, il émettrait moins de bruit, en partie en raison de la position des hélices sur le dessus.

Le véhicule aurait une utilisation commerciale, capable de transporter plus de 200 passagers, du moins dans l’une de ses trois variantes, tandis qu’une autre serait un avion cargo et la troisième, un avion ravitailleur en carburant. Bien qu’il soit encore en développement, il semble prometteur, car en 2023, les forces aériennes des États-Unis ont accordé à l’entreprise 235 millions de dollars (216 millions d’euros) pour poursuivre le projet et fabriquer une maquette à l’échelle 1:8, appelée « Pathfinder ».

Cette démonstration a été approuvée pour des tests de vol par la Federal Aviation Administration (FAA) le 4 avril dernier. Elle mesure 7 mètres d’envergure et ressemble à la version grandeur nature, mais utilise un moteur à fuselage étroit, car les moteurs à émission d’hydrogène n’ont pas encore été commercialisés, ce que la version complète implémentera et sur lequel on travaille depuis des années.

Il semble que le développement de l’avion réel progresse bien, mais il s’agit d’un processus complexe, avec de nombreuses phases et nécessitant de nombreux permis. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que l’avion réel atterrisse dans les aéroports avant 2030. Actuellement, JetZero collabore avec les forces aériennes américaines, la NASA et la FAA pour y parvenir.