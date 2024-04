Le ViewFinity S9 5K de Samsung, concurrent direct de l’Apple Studio Display, est actuellement en vente

Le ViewFinity S9 n’est pas aussi haut de gamme que l’Apple Studio Display, mais il offre la même qualité d’image, ce qui est probablement la chose la plus importante dans un moniteur. De plus, si vous acceptez d’abandonner la construction haut de gamme, vous obtenez plus avec le support réglable et l’écran mat pour beaucoup moins cher.

Par 9to5Mac le 18 mars 2024







Lors de l’évaluation globale du ViewFinity S9, il excelle dans presque tous les autres domaines. De sa qualité d’affichage exceptionnelle et de ses options de connectivité robustes à sa conception ergonomique, le ViewFinity S9 surpasse son concurrent direct, l’Apple Studio Display, tout en étant nettement plus abordable. Pour les professionnels engagés dans des travaux graphiques, à la recherche d’un écran 5K de haute qualité, le ViewFinity S9 s’impose comme le premier choix.

Par Tech Toy Avis le 24 octobre 2023







Donc, si vous choisissez entre l’écran Samsung et le Studio Display pour un moniteur exclusivement pour votre Mac, et qu’ils sont au même prix, vous êtes tout simplement mieux avec le Studio Display. Mais si vous souhaitez également l’utiliser avec un PC Windows ou trouver l’écran Samsung à prix réduit, vous devriez y réfléchir.

Par Medium le 18 septembre 2023







Le Samsung ViewFinity S9 5K est expédié en standard avec un support qui peut modifier les paramètres d’inclinaison, de hauteur et de pivotement, contrairement à l’Apple Studio Display. Si le poste de travail de l’acheteur potentiel nécessite un positionnement plus subtil et qu’il ne veut pas dépenser plus d’argent pour le système d’affichage d’Apple, l’écran de Samsung mérite d’être envisagé.

Par AppleInsider le 10 septembre 2023







Si j’étais uniquement à la recherche d’un modèle de base Apple Studio Display, je n’opterais pas pour l’écran Samsung au même prix. Comme je ne veux pas des fonctionnalités Smart TV, elles ne font que gêner et (surprise, surprise) Apple fait un meilleur travail en intégrant son propre écran dans l’interface Mac.

Par Six Couleurs le 08 septembre 2023







Pratique : Mais gardez à l’esprit que ViewFinity sera expédié avec le même logiciel qui fonctionne sur les téléviseurs et Smart Monitor de Samsung, vous aurez donc un accès direct aux applications de streaming ainsi qu’aux logiciels de productivité comme Google Meet. Certains verront cela comme un bonus ; d’autres auraient peut-être préféré que ViewFinity ne soit qu’un moniteur standard et stupide.

Par The Verge le 4 janvier 2023



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :