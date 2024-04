Qu’est-ce que les click farms : les entrepôts où des milliers de téléphones gonflent les chiffres des likes

A l’intérieur des entrepôts se trouvent des centaines de smartphones, connectés via un système appelé box farming. Les smartphones sont câblés ensemble et connectés à une interface d’ordinateur pour maximiser le nombre de likes et d’interactions.

Lorsque le web est devenu un espace commercial au milieu des années 90 (le premier bandeau publicitaire a été lancé en 1996), un nouveau marché numérique a commencé à prendre forme, fait de profils, de campagnes promotionnelles et d’interactions. Mais surtout, de clics. Ils sont devenus le nouveau paramètre de succès, de visibilité et d’influence, et le moyen le plus simple de monétiser sur les plateformes. Il n’est donc pas surprenant d’assister en quelques années à l’émergence d’un marché noir et illégal construit sur les fermes de clics. Ce sont des entrepôts vides remplis d’appareils qui tapissent les murs.

Les smartphones sont connectés à l’interface d’un ordinateur, un superviseur humain surveille le processus et en appuyant sur les claviers, il gagne des « likes » l’un après l’autre. En peu de temps, l’exploitation de la main-d’œuvre dans les pays en développement, combinée à des contrats Internet à bas coût, a alimenté l’industrie des clics. Le nombre de fermes a explosé, en particulier en Asie du Sud-Est, avec l’apparition d’entreprises en Inde, au Bangladesh, en Indonésie, aux Philippines et au Vietnam.

Sur TikTok, des vidéos virales sont réapparues montrant différents utilisateurs ayant republié des clips, montrant des piles de téléphones connectés et expliquant : « C’est ainsi que les profils sur les réseaux sociaux, ou les artistes musicaux, sont promus en créant des profils avec de nombreux faux followers ». Le phénomène revient cycliquement à la mode et suscite des discussions sur le système défectueux qui gonfle artificiellement les créateurs, les marques et les artistes.

Comment fonctionnent les fermes de clics

A l’intérieur des fermes de clics, il y a des centaines de smartphones, certains actionnés manuellement, d’autres via un système appelé « box farming », dans lequel les smartphones sont câblés ensemble et connectés à une interface d’ordinateur. Le photographe britannique Jack Latham a publié en 2023 « Beggar’s Honey », un livre dans lequel il raconte et montre les fermes de clics vietnamiennes. « Elles ressemblaient à des start-up de la Silicon Valley », a-t-il déclaré à la CNN. « Il y avait une énorme quantité de matériel… des murs entiers de téléphones. »

Il a ensuite ajouté : « Il suffit d’une personne pour contrôler de grandes quantités de téléphones. Une personne peut rapidement faire le travail de 10 000 autres. C’est à la fois un endroit très solitaire et très encombré. »

Le côté sombre des fermes de clics

Le marché illégal n’est qu’un aspect inquiétant des fermes de clics. En effet, ces dernières fonctionnent grâce à des travailleurs exploités et sous-payés. En moyenne, ils doivent générer 1 000 « likes » ou suivre 1 000 personnes pour obtenir environ un dollar. Les entreprises sont utilisées non seulement pour gonfler les profils et tromper les annonceurs, mais aussi pour diffuser de la désinformation lors des élections et manipuler le paysage politique. L’ancien Premier ministre cambodgien Hun Sen avait été accusé en 2016 d’avoir acheté des « likes » sur Facebook. La même année, des promotions de publications pro-Trump avaient été découvertes en Macédoine du Nord lors des élections présidentielles américaines.

Sam DeSilva, avocat spécialisé en droit de l’informatique et de l’externalisation chez Manches LLP à Oxford, avait expliqué au Guardian : « Potentiellement, plusieurs lois sont enfreintes : la protection des consommateurs et les règles du commerce déloyal. En réalité, cela induit les consommateurs en erreur. »