Apple préparerait plusieurs Mac M4 pour fin 2024 et début 2025 en se concentrant sur l’IA

Machine à rumeurs: Alors qu’Intel, AMD et Qualcomm se préparent à lancer une nouvelle génération de processeurs pour permettre des capacités d’IA générative locale pour les PC Windows, Apple a adopté une approche plus prudente face à cette tendance. Les rapports indiquent que la première incursion de la société basée à Cupertino dans le paysage de l’IA, attendue plus tard cette année, comportera des Mac M4.

Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’Apple s’apprête à lancer le M4, la prochaine génération de ses processeurs internes, à la fin de cette année et au début de l’année prochaine. Avec cette nouvelle gamme, Apple rejoint la tendance AI PC, suivant les traces de Microsoft, Intel, AMD et Qualcomm.

Moins d’un an après le lancement des Mac M3, Apple devrait introduire plusieurs modèles M4 dans différents facteurs de forme. Ceux-ci incluent des MacBook Pro 14 pouces bas de gamme et haut de gamme, un MacBook Pro 16 pouces, des Mac Mini et des iMac. De plus, Apple pourrait lancer des versions M4 des MacBook Air 13 et 15 pouces au printemps prochain, suivies d’un Mac Studio à la mi-2025 et enfin d’un Mac Pro plus tard dans l’année.

Comme les autres processeurs Apple Silicon, le M4 sera disponible en plusieurs niveaux. La puce d’entrée de gamme, nommée Donan, pourrait alimenter le nouveau MacBook Air, certains modèles de MacBook Pro et une déclinaison du Mac Mini. Pendant ce temps, le processeur Brava de milieu de gamme sera expédié dans les modèles plus costauds MacBook Pro et Mac Mini, tandis que le processeur phare Hidra est réservé au Mac Pro. Apple envisage également de permettre au nouveau Mac Pro de prendre en charge jusqu’à 512 Go de RAM.

La puce Apple Silicon de nouvelle génération fait partie de l’initiative de l’entreprise visant à se concentrer sur l’IA générative, qu’elle devrait dévoiler à la WWDC en juin. Les mises à jour d’autres appareils, tels que l’iPhone, peuvent également tirer parti de l’IA. De plus, Apple serait en pourparlers avec Google, ChatGPT et Baidu pour demander de l’aide pour exécuter des services d’IA sur ses appareils.

Même si Cupertino a pris soin d’éviter les pièges qui ont affecté Google et ChatGPT, le PDG Tim Cook a confirmé qu’Apple avait pour objectif « d’innover » en matière d’IA générative en 2024. Faisant allusion aux applications potentielles de cette technologie, la société a dévoilé MM1 – un outil multimodal. grand modèle de langage – le mois dernier. MM1 peut interpréter à la fois les entrées visuelles et textuelles pour exécuter des commandes complexes basées sur le contexte. Une démonstration a suggéré que les appareils utilisant MM1 pourraient répondre à des questions complexes basées sur des photos.

Intel a lancé la vague actuelle de processeurs améliorés par l’IA avec sa série Meteor Lake à la fin de l’année dernière. Dans la foulée, AMD prévoit de présenter ses APU Strix Point alimentés par Zen 5, tandis que le Snapdragon X Elite de Qualcomm vise à offrir l’équivalent Arm du M4 dans la course à la domination de l’IA. Il reste incertain si les nouveaux Mac s’aligneront sur la définition de Microsoft d’un « PC IA », qui nécessite une unité de traitement neuronal (NPU) et une clé IA générative dédiée.

Malgré l’adoption généralisée de cette tendance par l’industrie, son rôle dans l’avenir de l’informatique n’est pas entièrement assuré. Les rapports indiquent que Strix Point a peut-être sacrifié une quantité importante d’espace de cache pour accueillir les NPU, ce qui pourrait avoir un impact sur les performances du processeur et de l’iGPU. Par ailleurs, les avantages potentiels de l’IA générative pour les utilisateurs finaux restent quelque peu flous.

