Avi Wigderson remporte le prix Turing pour son travail influent sur le hasard informatique

Gloire: Écoutons-le pour les informaticiens théoriques. Sans leur travail, nous n’aurions pas de mini-ordinateur dans nos poches. Peut-être plus important encore, nous ne pouvions pas prédire avec précision la météo ni être à la pointe d’une informatique quantique fiable. Avi Wigderson mérite à juste titre d’être reconnu dans ce domaine pour son travail qui a largement influencé tant d’autres.

Mercredi, l’Association for Computing Machinery, une organisation prestigieuse dans le domaine de l’informatique, a décerné au mathématicien Avi Wigderson le prix Turing. Ce prix, souvent appelé prix Nobel d’informatique, porte le nom d’Alan Turing, un pionnier dans le domaine. Il est considéré comme l’une des plus hautes distinctions en informatique et est accompagné d’un prix en espèces d’un million de dollars, reflétant l’impact significatif du travail du bénéficiaire.

Wigderson est un informaticien théoricien spécialisé dans le hasard, la cryptomonnaie, la complexité informatique et d’autres activités connexes. Il travaille comme professeur de mathématiques avancées à l’Institute for Advanced Study de Princeton, New Jersey.

Les informaticiens théoriques abordent des questions telles que : « Ce problème peut-il être résolu par le calcul ? » ou « Si ce problème peut être résolu par le calcul, combien de temps et d’autres ressources seront nécessaires ? »

Il plonge également dans le domaine de l’optimisation des algorithmes informatiques. Ce n’est pas parce qu’une ligne de code constitue le moyen le plus évident d’exécuter une tâche que c’est le moyen le plus efficace. Wigderson et d’autres acteurs du domaine sont donc indirectement responsables des percées dans tous les domaines, de la cryptomonnaie à l’apprentissage automatique.

Wigderson a dirigé des recherches théoriques qui ont jeté les bases du caractère aléatoire et pseudo-aléatoire des systèmes pendant quarante ans. On a longtemps pensé que les systèmes chaotiques comme la météo ou la mécanique quantique étaient impossibles à modéliser à l’aide d’instructions déterministes en raison du comportement aléatoire inhérent à ces systèmes.

Dans une série d’études, Wigderson et ses collègues ont remis en question des hypothèses informatiques largement répandues en prouvant que tous les algorithmes probabilistes en temps polynomial peuvent être « dérandomisés » efficacement et rendus entièrement déterministes. La dérandomisation est le processus de conversion d’un algorithme probabiliste en un algorithme déterministe, ce qui a des implications significatives sur l’efficacité et la fiabilité des processus informatiques.

« En d’autres termes, le caractère aléatoire n’est pas nécessaire pour un calcul efficace », note l’ACM. « Cette séquence de travaux a révolutionné notre compréhension du rôle du hasard dans le calcul et notre façon de penser le hasard. »

Les travaux fondateurs de Wigderson incluent les articles « Dureté contre caractère aléatoire », « BPP a des simulations temporelles sous-exponentielles à moins qu’EXPTIME n’ait des preuves publiables » et « P = BPP si E nécessite des circuits exponentiels : dérandomiser le lemme XOR ». Ces articles, co-écrits par des contemporains comme Noam Nisan et Lance Fortnow, sont devenus le fondement d’autres études en informatique théorique.

En tant que professeur, Wigderson a encadré des étudiants et des collègues. Il est passionné par son domaine d’études et enthousiaste à l’idée de partager ses connaissances avec tous ceux qu’il rencontre.

« Il est à noter qu’aucun de ces articles n’est rédigé uniquement par un auteur unique ni même qu’il y a beaucoup de chevauchement dans leurs listes d’auteurs », a écrit Fortnow sur son blog à propos des réalisations de son collègue. « Avi a partagé sa sagesse avec près de 200 co-auteurs distincts selon DBLP. Félicitations à Avi et à cette pierre angulaire d’une carrière et d’un individu incroyables. »



