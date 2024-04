Sony lance une nouvelle caméra phare 4K60p Pan-Tilt-Zoom avec cadrage automatique AI

Pourquoi est-ce important: La production vidéo peut être un processus fastidieux, mais l’IA est une fois de plus venue à la rescousse avec la nouvelle caméra phare 4K PTZ de Sony. Les capacités automatisées de suivi et de cadrage de la caméra éliminent le besoin de réglages manuels et de conjectures.

Sony vient de dévoiler sa dernière caméra phare 4K panoramique-inclinaison-zoom (PTZ), et elle intègre de sérieuses intelligences en matière d’IA dans un boîtier minuscule. Le BRC-AM7 est présenté comme le plus petit et le plus léger au monde dans sa catégorie, mesurant moins de 7 pouces de largeur et un peu plus de 8 pouces de hauteur, tout en ne pesant que 8 livres.

Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille compacte : ce petit jeu de tir est doté de technologies d’imagerie. La vedette est la fonction de cadrage automatique PTZ de Sony optimisée par le suivi des objets IA. Essentiellement, l’appareil photo utilise l’IA intégrée pour maintenir automatiquement votre sujet dans le cadre et faire la mise au point en fonction du corps, de la tête, du visage, des vêtements et d’autres indices visuels d’une personne.

Le cadrage AI s’associe également à des mouvements panoramiques/inclinaisons ultra-fluides à des vitesses allant de 0,004 degrés par seconde à 180 degrés par seconde pour des mouvements de caméra automatisés d’apparence naturelle.

Sony n’a pas non plus lésiné sur les prouesses en matière d’imagerie. En combinant le capteur d’image CMOS Exmor RS empilé compatible 4K de type 1.0 (3 840 x 2 160 pixels) et le dernier moteur de traitement d’image BIONZ XR, le BRC-AM7 permet d’obtenir des images haute résolution 4K 60p avec moins de bruit. Le suréchantillonnage 5K permet aux utilisateurs de capturer des vidéos 4K haute résolution et prend également en charge les images 4K HDR, qui représentent clairement les scènes lumineuses et sombres.

Vous bénéficiez également de la science des couleurs classique de Sony avec des profils d’image populaires tels que S-Cinetone et S-Log3 pour un étalonnage facile. De plus, l’objectif à zoom optique 20x intégré (avec zoom Clear Image jusqu’à 40x en FHD) vous permet de prendre des photos serrées sans perte de qualité.

Côté pratique, son faible encombrement permet de le positionner à peu près n’importe où : plafonds, grues, même monté sur un trépied. Une connectivité IP robuste permet une diffusion à distance sur les réseaux grâce à la prise en charge de SRT, RTMP, RTSP, NDI3 et fibre optique.

Le BRC-AM7 semble conçu sur mesure pour les scénarios de production en direct comme la diffusion, les sports, les concerts ou tout autre événement où il est crucial de garder encadrés des talents en évolution rapide. Sony s’attend à ce que l’appareil photo commence à être expédié début 2025. Vous le trouverez également exposé du 14 au 17 avril 2024 sur le stand Sony du salon de la National Association of Broadcasters à Las Vegas.

Sony ajoute que les retours sur sa technologie de suivi et de cadrage basée sur l’IA ont été formidables jusqu’à présent, c’est pourquoi il étend ces capacités à des modèles supplémentaires, y compris le plein format FR7.

