Pretendo maintiendra les consoles Wii U et 3DS en ligne après la fermeture du Nintendo Network

Quelque chose à espérer: Nintendo a fermé son réseau en ligne gratuit, Nintendo Network, le 9 avril, déconnectant définitivement les consoles Wii U et 3DS des services en ligne. Alors que la dernière console de la société, la Nintendo Switch, s’appuie sur un réseau en ligne par abonnement appelé Nintendo Switch Online, des plans sont en cours pour relancer le Nintendo Network – officieusement, bien sûr.

Pretendo Network vise à fournir une alternative gratuite et open source aux serveurs Nintendo nécessaires pour alimenter les fonctionnalités en ligne sur la 3DS et la Wii U. Cette initiative lancée par des fans est désormais la seule option viable pour utiliser ces anciennes consoles Nintendo en ligne, bien que la prise en charge de nombreuses des jeux conçus pour le jeu en ligne est encore en cours de mise en œuvre.

Avant sa fermeture, Nintendo Network facilitait le multijoueur Wii U et 3DS pendant plus de 12 ans. Bien que souvent négligé, il reste une partie importante de l’histoire du jeu vidéo de Nintendo.

L’accès aux serveurs Pretendo implique généralement l’installation d’un firmware homebrew sur la Wii U et la 3DS. Cependant, maintenant que le Nintendo Network a disparu, les développeurs ont partagé un exploit privé qui permet de se connecter au réseau à partir d’une console Wii U « d’origine ». Selon Pretendo, aucun homebrew ou firmware personnalisé n’est requis, seulement un changement DNS.

Les développeurs ont choisi de garder l’exploit privé au cas où Nintendo déciderait de le corriger. Cette méthode basée sur SSL ne fonctionne pas avec les services qui implémentent leurs propres bibliothèques SSL, y compris les fonctionnalités en ligne pour les jeux tiers ou même YouTube. De plus, les titres exécutés dans un navigateur intégré ne sont pas pris en charge, bien que la fonctionnalité Miiverse en jeu fonctionne.

Comme indiqué sur la page de progression de Pretendo, exécuter des jeux 3DS et Wii U en ligne peut être une expérience aléatoire à ce stade. Pretendo n’est pas encore disponible au public et bon nombre de ses fonctionnalités sont développées indépendamment sans ETA fixe. De plus, le réseau homebrew ne prévoit pas actuellement de prendre en charge la plateforme Wii d’origine (qui est déjà desservie par Wiimmfi) ni la console Switch.

Au cours des six derniers mois, les développeurs de Pretendo ont travaillé avec diligence sur l’archivage de contenu supplémentaire. Avec l’aide de la communauté, ils ont réussi à sauvegarder « plusieurs téraoctets » de contenu de jeu provenant de divers services, avec l’intention de télécharger toutes ces données sur Internet Archive. Une fois le processus d’archivage terminé, les données Wii U et 3DS en ligne seront disponibles gratuitement en téléchargement via les serveurs IA.

