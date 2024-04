GPT-4 Turbo est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT Plus

Depuis aujourd’hui, il est possible d’utiliser GPT-4 Turbo via ChatGPT si vous êtes abonné « Plus »

Google pensait pouvoir être la grande protagoniste de l’industrie de l’IA cette semaine avec toutes les annonces présentées lors de sa conférence Cloud Next 2024, mais OpenAI a voulu gâcher la fête en annonçant l’arrivée de GPT-4 Turbo pour tous les utilisateurs de ChatGPT Plus, le mode de paiement du chatbot IA le plus populaire du moment.

De même, la société a également commencé le déploiement de GPT-4 Turbo avec Vision via l’API, ouvrant ainsi la porte aux développeurs pour commencer à mettre en œuvre cette version améliorée du modèle dans leurs applications et services.

GPT-4 Turbo est la version la plus puissante et avancée du modèle de langage d’OpenAI, du moins jusqu’à l’arrivée de la nouvelle version connue sous le nom de GPT 4.5 Turbo.

Comme l’a annoncé la société elle-même, à partir de maintenant, GPT-4 Turbo est disponible pour les développeurs via l’API. De plus, les abonnés à ChatGPT Plus peuvent également commencer à utiliser la version la plus récente du modèle lorsqu’ils conversent avec le chatbot.

GPT-4 Turbo est (enfin !) disponible ! Ce modèle est une énorme amélioration par rapport aux précédents (surtout en mathématiques), essayez-le ! https://t.co/B3RQUblCcV — Owen Campbell-Moore ✪ (@owencm) 9 avril 2024

La nouvelle version du modèle GPT introduit également des améliorations dans la fonction « Vision », capable d’identifier et de comprendre le contenu qui apparaît dans les images. La société explique que certaines entreprises exploitent déjà ces capacités pour renforcer leurs applications. C’est le cas de Healthify, dont le service « Snap » utilise la technologie GPT-4 Turbo avec Vision pour permettre aux utilisateurs de prendre des photos de plats et de laisser l’IA calculer leurs valeurs nutritionnelles.

Le @healthifyme a développé Snap en utilisant GPT-4 Turbo avec Vision pour donner aux utilisateurs des informations nutritionnelles grâce à la reconnaissance des aliments du monde entier en photo. pic.twitter.com/jWFLuBgEoA — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) 9 avril 2024

Le lancement général de GPT-4 Turbo a eu lieu quelques heures seulement après que Google ait fait de même avec Gemini 1.5 Pro, une version améliorée du modèle d’IA de Google, capable de traiter l’audio et introduisant d’autres améliorations dont les développeurs peuvent déjà profiter.