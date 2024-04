Fairbuds de Fairphone : des écouteurs sans fil réparables conçus pour durer

Qu’est-ce qui vient de se passer? Fairphone, le fabricant d’électronique néerlandais surtout connu pour sa gamme de smartphones du même nom respectueux de l’environnement et fabriqués de manière éthique, se lance dans le jeu des wearables. Le fabricant de téléphones a lancé Fairbuds, un ensemble d’écouteurs véritablement sans fil qui servira de deuxième produit audio de la société après les écouteurs supra-auriculaires sans fil Fairbuds XL introduits à peu près à la même époque l’année dernière.

Fairphone a déclaré que sur un marché où la plupart des offres sont conçues pour être jetables, ses Fairbuds sont destinés à durer. Les écouteurs comportent un total de sept versions de rechange qui peuvent facilement être échangées, notamment les batteries des écouteurs et le boîtier de chargement modulaire. Vous pouvez également remplacer des écouteurs entiers si vous en perdez un ou s’ils cessent de fonctionner après l’expiration de la garantie.

En termes de caractéristiques, les écouteurs sont dotés de haut-parleurs de 11 mm recouverts de titane ainsi que d’une suppression active du bruit avec réduction du bruit du vent alimentée par un ensemble de six microphones intégrés. Vous bénéficiez également d’une connectivité Bluetooth à double point afin que vous puissiez coupler les écouteurs à plusieurs appareils simultanément et avec l’application dédiée pour Android ou iOS, accéder à un égaliseur à huit bandes et à plusieurs préréglages.

En option, vous pouvez contrôler la lecture directement depuis les écouteurs grâce à des commandes tactiles capacitives. Ils disposent également de lecture et de pause automatiques ; retirez les écouteurs de vos oreilles et la musique s’arrêtera et recommencera une fois que vous les aurez réinstallés.

La durée de vie de la batterie est estimée à 26 heures de lecture totale (six heures pour les écouteurs plus 20 heures supplémentaires à partir de l’étui de chargement), et chaque achat est expédié avec trois options d’embouts auriculaires. Les écouteurs ont également un indice IP54 contre les éléments.

Les Fairbuds bénéficient d’une garantie de trois ans et sont disponibles à l’achat à partir d’aujourd’hui dans votre choix de noir ou de blanc au prix de 149 euros (environ 162 $) plus frais de port. Il existe également une période d’essai de 14 jours ; si vous n’êtes pas totalement satisfait, renvoyez-les simplement pour un remboursement complet.

Si vous préférez des écouteurs pleine taille, les Fairbuds XL sont également toujours disponibles.

