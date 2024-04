Modder construit une console PlayStation portable à partir d’un rare contrôleur PS1

En un mot: Un moddeur a transformé une rare manette PS1 de 2001 en une PlayStation portable entièrement fonctionnelle. L’homme derrière la nouvelle console est le célèbre moddeur japonais Hairo Satoh, qui se fait appeler le « Gameboy Doctor », un clin d’œil apparent à ses mods Game Boy qui ont fait de lui un succès auprès des amateurs de jeux rétro sur les réseaux sociaux.

Satoh a partagé une vidéo de sa nouvelle création sur Instagram (via Dexerto), montrant la console PlayStation portable exécutant Mega Man 8, également connu sous le nom de Rockman au Japon. Un autre article montre la console jouant à des jeux comme Resident Evil Survivor, connu au Japon sous le nom de Biohazard Gun Survivor, ainsi que The Contra Adventure.

Pour créer la nouvelle PlayStation portable, Satoh a utilisé le contrôleur de roulette de Takara, sorti exclusivement au Japon en 2001 aux côtés du titre PS1 Game of Life. La console faite maison dispose d’un petit écran LCD intégré dans la roue « Roue de la Fortune » en haut. Les autres ajouts de Satoh incluent un emplacement pour carte SD, des déclencheurs arrière L&R, une molette de volume, deux haut-parleurs stéréo et un port USB-C pour charger la batterie.

La publication a déjà reçu plus de 28 000 likes, et de nombreux utilisateurs se demandent si Satoh serait intéressé à vendre sa création moyennant un certain prix. Certains lui ont même demandé de créer une version PS2, mais on ne sait pas si Satoh a l’intention de le faire. D’autres, cependant, ont critiqué l’emplacement des gâchettes, un utilisateur suggérant qu’il serait difficile de maintenir la gâchette R enfoncée et de tirer avec un bouton facial en même temps.

Jouer à d’anciens jeux PlayStation est très nostalgique pour les personnes qui ont vécu la période PS1 et se souviennent avec tendresse de l’ancienne console de leur enfance. Pour répondre à ces joueurs, Sony propose l’ordinateur de poche PlayStation Portal qui peut jouer à plusieurs jeux classiques populaires via le service PlayStation Plus.

PlayStation Plus Classic comprend de nombreux titres emblématiques, notamment Resident Evil Director’s Cut (1997), The Legend of Dragoon (1999), Tekken 2 (1996), Twisted Metal (1995), Doom (1995) et bien plus encore. Bien que tous ces titres PlayStation originaux devraient être jouables sur le portail, on ne sait pas immédiatement s’ils fonctionnent également sur la console portable de Satoh.



