Les meilleurs moniteurs de jeu 4K : OLED gagne

Si vous recherchez actuellement le meilleur moniteur de jeu 4K du marché, ne cherchez pas plus loin que les derniers écrans OLED 4K 240 Hz de 32 pouces. Deux nouveaux panneaux sont arrivés sur le marché cette année, dotés de la technologie WOLED ou QD-OLED, et selon ce que vous recherchez, il existe de nombreux choix intéressants pour le meilleur des meilleurs.

Nous recommandons un OLED 4K comme meilleur choix en raison de deux attributs principaux des dalles OLED qui améliorent considérablement l’expérience de jeu. Tout d’abord, leurs temps de transition ultra-rapides, qui se traduisent par une clarté de mouvement d’élite par rapport à un écran LCD fonctionnant au même taux de rafraîchissement. Le deuxième est le contrôle individuel des pixels, qui permet aux pixels de s’éteindre complètement pour afficher des noirs profonds et riches de niveau zéro, et cela signifie qu’il y a une gradation locale par pixel pour un contrôle HDR brillant au niveau des pixels – aucune zone de rétroéclairage à craindre.

Pour la plupart, un moniteur 4K QD-OLED est probablement la meilleure option, offrant – sur la base de nos tests – une luminosité HDR réelle plus élevée, un meilleur volume de couleurs, une qualité de texte légèrement améliorée et un prix plus attractif. Le revêtement brillant de l’écran peut présenter des problèmes dans des environnements plus lumineux, mais sa clarté est hautement souhaitable, en particulier pour ceux qui le préfèrent aux écrans mats et à leur grain de revêtement caractéristique.

Le meilleur moniteur de jeu 4K QD-OLED du moment est l’Asus ROG Swift PG32UCDM. Les différences entre les modèles que nous avons testés – telles que la clarté des mouvements, les temps de réponse et la luminosité – sont mineures, mais les performances de ce moniteur Asus se démarquent grâce à son ensemble de fonctionnalités robustes.

Notamment, le modèle Asus dispose d’un mode sRGB exceptionnel et très précis qui reste réglable ; une précision HDR exceptionnelle, y compris une luminosité maximale impressionnante ; et insertion de cadre noir ELMB pour ceux qui souhaitent l’utiliser. La sélection de ports est complète et Asus a également annoncé la future prise en charge de Dolby Vision via une mise à jour du firmware. Au prix de 1 300 €, sa prime est justifiée par ses performances.

MSI MPG 321URX 32″

Alternativement, le MSI MPG 321URX mérite d’être considéré, en particulier pour ceux aux États-Unis, où il est disponible à un prix nettement inférieur de 950 €. Il fonctionne de manière proche du modèle Asus mais manque de certaines fonctionnalités. Si les fonctionnalités supplémentaires de l’Asus ne sont pas nécessaires, opter pour le modèle MSI pour économiser 350 € est un choix judicieux.

Cependant, en dehors des États-Unis, le modèle MSI a tendance à avoir un prix similaire à celui du modèle Asus, ce qui fait du PG32UCDM un choix plus attrayant.

Le Dell Alienware AW3225QF est également fortement recommandé, en particulier pour ceux qui préfèrent un écran incurvé. Il s’agit du seul moniteur de jeu QD-OLED 4K 240 Hz de 32 pouces doté d’une dalle incurvée. Nous privilégions généralement les écrans plats pour leur adéquation aux tâches de productivité, ce qui constitue un cas d’utilisation potentiel pour un moniteur 4K de 32 pouces, ce qui nous amène à préférer les modèles Asus et MSI. Néanmoins, l’offre de Dell offre d’excellentes performances, un bon ensemble de fonctionnalités, notamment la prise en charge de Dolby Vision, et un prix attractif de 1 200 €.

Alors que les modèles QD-OLED 4K 240 Hz sont généralement le choix préféré de la plupart, en particulier ceux qui se concentrent sur les jeux HDR en solo, le 4K WOLED reste un concurrent sérieux. Pour les joueurs qui aiment les titres multijoueurs compétitifs et rapides, un WOLED 4K comme le LG 32GS95UE peut être plus adapté.

Ces panneaux disposent d’un « mode double » unique, leur permettant de basculer entre les modes 4K 240 Hz et 1080p 480 Hz en appuyant simplement sur un bouton. Le mode 1080p 480 Hz offre une clarté de mouvement sensiblement améliorée et un décalage d’entrée réduit par rapport aux modes 4K 240 Hz, ce qui en réalité un choix optimal pour des titres tels que Counter-Strike, Call of Duty ou Apex Legends, si une résolution inférieure n’est pas un problème.

La principale raison pour laquelle nous ne recommandons pas le LG 32GS95UE aussi fortement que le pack QD-OLED est qu’il a un prix plus élevé de 1 400 € et que LG n’a pas calibré ce moniteur aussi bien que certains QD-OLED, sa luminosité n’est pas aussi bon, et il n’y a pas autant de fonctionnalités incluses : pas d’USB-C ou de Dolby Vision par exemple. Mais en raison de la fonctionnalité unique Dual Mode, cela vaut toujours la peine d’être envisagé pour certains.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :