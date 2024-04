Les fabricants de cartes graphiques pensent que les RTX 5090 et 5080 seront expédiés au quatrième trimestre 2024

Machine à rumeurs: Les rumeurs font depuis longtemps état d’un lancement fin 2024 ou début 2025 pour la prochaine génération de cartes graphiques grand public de NVIDIA – probablement nommée RTX 5000 – mais les produits précis de cette série qui feraient partie de la gamme de départ restent flous. Selon un communiqué récent, les partenaires constructeurs du conseil d’administration s’attendent à ce que les deux principaux GPU RTX 5000 soient expédiés avant la fin de cette année.

En accord avec les rumeurs précédentes, United Daily News (UDN) rapporte que les partenaires constructeurs matériels de NVIDIA prévoient un dévoilement au quatrième trimestre 2024 des prochaines cartes graphiques GeForce RTX 5000 de la société, nommées « Blackwell ». Le lancement initial devrait inclure les cartes graphiques haut de gamme RTX 5090 et 5080.

Bien que peu d’informations aient été publiées auparavant sur les produits qui dirigeraient le déploiement de Blackwell, à part le produit phare, le plan décrit dans l’histoire d’UDN ressemble au lancement de la série Ada Lovelace en 2022.

NVIDIA a commencé à expédier les RTX 4090 et 4080 vers la fin de cette année, tandis que le RTX 4070 Ti est apparu en janvier suivant et le RTX 4070 a été lancé en avril. La plupart des produits RTX 5000 sortiront probablement en 2025.

Cette prédiction est l’un des principaux facteurs à l’origine des prévisions optimistes du marché pour 2024 d’Asus, Gigabyte et MSI. Alors qu’Asus s’attend à ce que la demande au premier semestre de cette année soit similaire à celle de la fin 2023, MSI estime que le lancement du RTX 5000 contribuera à augmenter les prix d’expédition pour 2024 dans l’ensemble.

Gigabyte pense également que la tempête est passée, faisant probablement référence au ralentissement qu’a connu l’ensemble du secteur technologique en 2022 et 2023. La plupart des entreprises s’attendent à ce que les ventes de PC et d’autres produits reprennent entre 2024 et le milieu de la décennie.

Des rapports antérieurs concernant Blackwell suggèrent que le RTX 5090 sera environ 70 % plus rapide que le 4090. Pendant ce temps, le 5080 pourrait être similaire au 4090 en rastérisation mais supérieur en ray tracing.

Les GPU GB202, GB203 et GB205 – susceptibles d’alimenter respectivement les 5090, 5080 et 5070 – devraient passer à la VRAM GDDR7. Cependant, le 5090 recevra une augmentation de vitesse exclusive supplémentaire grâce à un bus mémoire de 512 bits. Les rapports indiquent également des mises à niveau significatives du cache avec la prise en charge de PCIe 5.0 et DisplayPort 2.1. Blackwell est basé sur le nœud 5 nm 4N de TSMC.

AMD devrait lancer cette année une nouvelle génération de GPU sous le label RDNA 4, mais elle n’englobera que des produits milieu de gamme et grand public. Intel tente également de lancer cette année sa deuxième gamme – Battlemage – qui comprendra une carte graphique pour passionnés. Cependant, la première série de la société, Alchemist, a connu des retards importants, et il reste à voir si Intel a amélioré sa chaîne d’approvisionnement.

