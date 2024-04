Sur Spotify, vous pouvez désormais créer une playlist en utilisant l’IA à partir d’une phrase : la nouvelle fonctionnalité.

Intelligence artificielle (IA)

8 avril 2024



13h25



Playlist AI sera disponible sur les appareils Android et iOS au Royaume-Unis et en Australie, et sera ensuite déployée dans d’autres pays au cours des prochains mois.

SPOTIFY | Playlist AI

Il suffit d’une chaîne de mots pour créer une playlist sur Spotify. La plateforme de streaming musical cherche depuis des mois à intégrer l’intelligence artificielle. Elle a déjà lancé AI DJ (une radio personnalisée en fonction des goûts des utilisateurs) et a maintenant annoncé la playlist AI. « Nous offrons à nos abonnés Spotify Premium un autre outil pour nourrir la découverte et la curation musicale. Avec la playlist AI en version bêta, vous pouvez facilement transformer vos idées les plus créatives », explique l’entreprise dans un communiqué. La nouvelle option permettra aux utilisateurs de générer une playlist grâce à des instructions écrites. Tout commence par un prompt. Le processus est similaire à celui utilisé avec des chatbots interactifs comme ChatGPT ou des générateurs d’images comme MidJourney.

« Vous pouvez utiliser des suggestions qui font référence à des lieux, des animaux, des activités, des personnages de films, des couleurs et même des emojis ! Les playlists les plus populaires sont générées avec des suggestions contenant une combinaison de genres, d’humeurs, d’artistes ou de décennies », explique l’entreprise dans un communiqué. La fonctionnalité sera disponible sur les appareils Android et iOS au Royaume-Unis et en Australie, puis sera déployée dans d’autres pays au cours des prochains mois.

Les utilisateurs pourront demander des playlists standard basées sur le genre ou sur la période de temps, mais aussi quelque chose de plus créatif. Spotify a déjà donné quelques exemples, parmi lesquels : « des chansons pour faire une sérénade à mon chat« , « des rythmes pour combattre une apocalypse zombie« , et « de la musique triste pour peindre des fleurs mourantes« . L’entreprise a expliqué que l’intelligence artificielle ne répondrait pas aux suggestions violentes ou offensantes. Le PDG Daniel Ek a également révélé aux investisseurs d’autres fonctionnalités pour exploiter l’intelligence artificielle, comme la possibilité de résumer des podcasts.

Comment créer des playlists avec l’intelligence artificielle

La fonctionnalité se trouvera dans l’onglet « Votre bibliothèque ». En touchant le bouton plus (+) en haut à droite, un menu déroulant s’ouvrira, affichant la playlist AI à côté des options existantes « Playlists » et « Mix ». Pour aider les auditeurs, Spotify a également créé des exemples tels que « se concentrer sur le travail avec de l’électronique instrumentale« , « remplir le silence avec de la musique d’ambiance de bar », « se donner de l’énergie avec des chansons drôles, joyeuses et positives » ou « explorer un genre de niche comme Witch House ».

Pour sauvegarder une playlist AI, il suffit de toucher le bouton « Créer » et de l’ajouter à la bibliothèque. Une fois générée, elle peut être modifiée. Les utilisateurs peuvent en effet utiliser l’intelligence artificielle pour peaufiner le résultat final en ajoutant des suggestions, par exemple « moins joyeux » ou « plus rock ». Il sera également possible de supprimer manuellement des morceaux de la playlist en faisant défiler vers la gauche, explique Spotify.

L’IA DJ créée par Spotify

Spotify avait déjà présenté son AI Dj, qui « vous connaît et connaît si bien vos goûts musicaux qu’il peut choisir ce que vous voulez écouter ». Il ne sélectionne pas seulement les morceaux, il parle, commente, raconte. L’intelligence artificielle générative d’OpenAI a été entraînée à partir d’enregistrements et de textes d’experts en musique, de professionnels de la culture, de conservateurs de données et de scénaristes. Voici comment ça fonctionne : une fois le bouton AI Dj activé, vous pourrez accéder aux playlists créées spécialement pour vous.

La sélection est basée sur l’ensemble des données d’écoute de l’utilisateur, et le résultat est une radio personnelle construite spécifiquement sur ses morceaux préférés. Il suffit de lancer la lecture pour s’offrir quelque chose qui plaît à coup sûr. Il y a cependant aussi des inconvénients, le risque étant de rester piégé dans des bulles d’écoute qui isolent les utilisateurs dans l’enceinte de leurs propres goûts.