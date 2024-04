La Chine reste déterminée à dominer la robotique : elle a maintenant montré de nouveaux et incroyables progrès

La robotique a fait des avancées considérables dans ses derniers temps, et maintenant la Chine se vante de ses progrès

La Chine est l’une des premières puissances mondiales en robotique

La Chine a mené une course effrénée pour devenir le pays le plus puissant du monde en robotique et en intelligence artificielle. Elle a déjà des robots produits en masse, tout en présentant parallèlement des prototypes de plus en plus avancés capables d’effectuer des tâches très complexes. Aujourd’hui, c’est au tour de présenter l’un des robots les plus avancés au monde, capable de travailler dans les usines, de servir d’assistant vocal et même de recommander des vêtements aux utilisateurs qui souhaitent l’utiliser. Cela démontre que la Chine est l’une des principales puissances en matière de robotique et qu’elle est passée du néant à la centaine en moins de cinq ans, obtenant ainsi une série d’avantages par rapport au reste qui nous fait nous demander jusqu’où elle pourra aller.

Un pas en avant sur le plan technique

La Chine produit depuis plusieurs années des robots de plus en plus technologiques et futuristes. Comme s’il s’agissait de la meilleure science-fiction, nous découvrons des robots capables de faire toutes sortes de choses. Cependant, comme le souligne LUDD, l’un des plus avancés est vraiment surprenant, le Walker S d’UBTECH, car il peut se déplacer, parler et raisonner en temps réel de manière incroyablement naturelle.

Le robot a des applications clés dans différents secteurs. Il est évident qu’il convient parfaitement aux tâches d’assistance et domestiques, mais il peut également être adapté pour effectuer des tâches complexes, ce qui en réalité un allié essentiel pour ceux qui souhaitent les utiliser comme main-d’œuvre dans les grandes industries.

Il est vrai qu’il y a des choses qu’il doit améliorer pour ressembler davantage aux humains, telles que les tâches les plus délicates ou celles qui nécessitent un mouvement des mains beaucoup plus fin, comme plier des vêtements. Cependant, l’application principale du Walker S pourrait être dans les chaînes de production des grandes usines. Il peut s’adapter en temps réel et travailler sur des tâches telles que la collecte et le placement d’objets, grâce à ses caméras et capteurs avancés.

En résumé :