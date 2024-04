Le meilleur GPU pour chaque niveau de prix

En ce qui concerne les GPU et les cartes graphiques, nous allons en profondeur. Année après année, nous testons des dizaines de GPU de NVIDIA, AMD et Intel, pour déterminer lesquels valent votre argent et lesquels sont morts à l’arrivée. Pour simplifier le processus de choix d’une nouvelle carte graphique, le guide Netcost-security.fr des meilleurs GPU vise à répondre à une question simple : étant donné un budget spécifique, quelle carte graphique devriez-vous acheter ?

La génération actuelle de GPU est solide, mais son coût est nettement plus élevé que celui des années précédentes, ce qui entraîne un manque de valeur perçu et, par conséquent, un niveau d’enthousiasme moindre. Malheureusement, nous ne prévoyons pas de changement majeur dans cette tendance dans un avenir proche, car les fabricants de GPU donnent la priorité à la production de centres de données et de hardware d’IA à forte marge. Il est également important de noter que la prochaine génération de GPU n’arrivera pas avant fin 2024 ou début 2025. C’est quelque chose à garder à l’esprit pour ceux qui décident d’attendre une mise à niveau ou d’acheter maintenant.

Nous avons organisé ce guide de bas en haut, présentant nos meilleurs choix de GPU pour chaque niveau de prix, en commençant par les options les plus abordables et en progressant jusqu’à la plus chère.

GPU d’entrée de gamme : 100 $ à 200 $

AMD Radeon RX 6600

En commençant par les cartes graphiques les plus abordables, vous ne trouverez pas de GPU de dernière génération sur ce segment. Chez AMD, vous avez le choix entre la Radeon RX 6400 pour 125 $, la 6500 XT à 140 $, la Radeon 6600 à 190 $, ou peut-être la 6650 XT, bien que celle-ci dépasse les 200 $ à 230 $.

Chez NVIDIA, il y a la décevante GTX 1630 à 135 $, la plus attrayante GTX 1650 à 170 $, la RTX 3050 à 180 $, la GTX 1660 Super à 190 $, puis la GTX 1650 Super. Ce dernier, au prix de 250 $, semble être en rupture de stock, vous pouvez donc l’ignorer. Le nouveau venu Intel propose également deux options dans cette gamme de prix : l’A580 à 180 $ et l’A750 à 210 $.

Lorsque l’on examine les options les moins chères – les RX 6400, 6500 XT et GTX 1630, toutes vendues à moins de 150 $ – franchement, ce sont toutes des options terribles, mais la 6500 XT se démarque comme le choix le moins insatisfaisant parmi elles. Bien qu’il soit limité au PCIe 3.0, le 6500 XT est près de 70 % plus rapide que la GTX 1630 tout en coûtant 5 $ de plus. Les deux modèles sont expédiés avec seulement 4 Go de VRAM, ce qui les rend inadaptés aux jeux haut de gamme. Cependant, avec les paramètres de qualité les plus bas et une résolution de 1080p, le 6500 XT peut fournir plus de 30 images par seconde dans la plupart des jeux modernes.

Mais, de manière générale, nous conseillons fortement de les négliger, car leurs performances sont médiocres. Au lieu de cela, envisagez d’ajouter 50 $ supplémentaires pour la Radeon RX 6600. Bien qu’il s’agisse toujours d’un produit économique selon les normes actuelles, comparé aux 6500 XT et GTX 1630, il est nettement plus performant, offrant 1,7 fois les performances du 6500 XT et 3,6 fois celles des la GTX 1630.

En d’autres termes, la Radeon RX 6600 est en moyenne 78 % plus rapide que la 6500 XT et ne coûte que 36 % de plus. Si vous limitez le 6500 XT à PCIe 3.0 au lieu de 4.0, l’avantage en termes de performances du RX 6600 monte en flèche jusqu’à 127 % plus rapide. Tout aussi important, le 6500 XT ne dispose que de 4 Go de VRAM, tandis que le RX 6600 est expédié avec 8 Go.

Les GPU Intel A580 et A750 sont des options décentes. D’un prix similaire à celui de la Radeon 6600, l’A750 est généralement un peu plus rapide, tandis que l’A580 offre des performances comparables à un prix légèrement inférieur. Nous ne les rejetterions pas comme alternatives, mais il est important de noter que les GPU Arc nécessitent un système prenant en charge Resizing BAR pour bien fonctionner. Bien qu’Intel ait fait des progrès significatifs sur les drivers, nous rencontrons toujours des problèmes lors de l’analyse comparative de ces GPU sur une large gamme de jeux, en particulier les nouvelles versions, et les nouvelles mises à jour de drivers pour résoudre les problèmes peuvent prendre des jours, voire des semaines, pour être disponibles.

La Radeon RX 6600 est notre choix numéro un pour les versions budgétaires, les GPU Intel étant un choix secondaire, sans réelle concurrence de NVIDIA dans ce segment. Le RTX 3050 est plus lent que le RX 6600 d’une marge d’environ 30 %. Le prix du RTX 3050 le met également en concurrence avec la Radeon 6650 XT à 230 $, qui est environ 20 % plus rapide que la 6600 standard, ce qui fait de cette dernière le meilleur rapport qualité-prix et de la GeForce une interdiction absolue.

GPU grand public : 300 $

NVIDIA GeForce RTX 4060

Si vous souhaitez acheter un GPU de génération actuelle, tout en souhaitant dépenser le moins possible, vos options sont la Radeon RX 7600 ou l’Intel Arc A770 pour 270 $ ou la GeForce RTX 4060 pour 300 $. Il s’agit de cartes graphiques de 8 Go, à l’exception du GPU d’Intel qui propose 16 Go, mais aucune n’est particulièrement remarquable en termes de performances.

En termes de performances, les modèles AMD et NVIDIA sont à peu près les mêmes, offrant des performances bas de gamme de la génération précédente à un PDSF légèrement meilleur. Par rapport à la Radeon RX 6600, elles sont environ 25 % plus rapides mais coûtent au moins 40 % de plus, et près de 60 % de plus dans le cas de la RTX 4060.

Sur la base de nos données moyennes sur 15 jeux issues de la revue RTX 4060, le GPU GeForce a produit une fréquence d’images moyenne de 91 ips, tandis que le RX 6600 gérait 71 ips. Cela rend le GPU GeForce, plus récent et plus cher, environ 28 % plus rapide. Si maximiser le rapport qualité-prix est votre priorité, acheter la Radeon RX 6600 et accepter une légère baisse de performances peut conduire à des économies substantielles. Cependant, si vous utilisez un GPU de génération actuelle, le RX 7600 ou le RTX 4060 feront l’affaire.

Nous pensons que, dans ce cas, le GPU GeForce vaut le prix, car il ne coûte que 35 $ de plus et offre un accès au DLSS. Idéalement, sur la base de leurs caractéristiques, le RTX 4060 et sa société devraient coûter 240 $ ou moins, mais malheureusement, ces prix idéaux ne reflètent pas le marché actuel.

Performances milieu de gamme : 400 $ à 450 $

Radeon RX 7700 XT ou GeForce RTX 4060 Ti 16 Go

En augmentant le budget entre 400 et 450 dollars, vous avez la possibilité d’opter pour le RTX 4060 Ti de 8 Go à 400 dollars – pour une carte graphique de 8 Go sur le marché actuel, c’est trop cher. Cependant, le RTX 4060 de 16 Go est passé de 500 $ à 450 $, plus raisonnable, et il n’y a donc guère de justification pour choisir la version 8 Go.

La Radeon 7700 XT concurrente a reçu un accueil mitigé au lancement, car son PDSF n’était que de 50 $ de moins que le 7800 XT, ce qui représente seulement 10 % d’économie pour un produit 16 % plus lent et 25 % de VRAM en moins. Cependant, AMD a depuis ajusté ses prix et la Radeon 7700 XT coûte désormais environ 90 $ de moins que la 7800 XT, ce qui les rend similaires en termes de coût par image.

Et avec cela, la Radeon 7700 XT est-elle une option viable à 400 $, ou la RTX 4060 Ti de 16 Go à 450 $ est-elle une meilleure offre ?

Pour les performances rastérisées, le 7700 XT est 14 % plus rapide, et pour le ray tracing, les marges peuvent être similaires dans des jeux comme Fortnite, bien que d’autres titres comme Cyberpunk 2077 privilégient fortement le GPU GeForce. De manière générale, aucun des deux GPU n’est suffisamment robuste pour capitaliser pleinement sur les effets RT, donc à notre test, les performances RT sont moins tests dans ce contexte.

Il s’agit de GPU 1440p, donc la mise à l’échelle joue un rôle plus important qu’avec les RX 7600 et RTX 4060. Le RTX 4060 Ti dispose également de plus de VRAM, bien que le passage de 12 Go à 16 Go ait moins d’impact que le passage de 8 Go à 12 Go.

Choisir entre le RTX 4060 Ti de 16 Go et le RX 7700 XT est un défi, car ils sont assez similaires. Cependant, en donnant la priorité aux performances de rastérisation à ce niveau, nous pencherions vers le 7700 XT, qui offre une amélioration notable des performances 1440p, comme l’augmentation de la fréquence d’images dans Cyberpunk 2077 de 64 ips à 83 ips. Néanmoins, la qualité DLSS généralement supérieure à 1440p pourrait nous inciter à choisir le GPU GeForce pour 10 $ supplémentaires.

Il convient également de mentionner ici, jusqu’à épuisement des stocks, la Radeon RX 6800 à seulement 400 $. Le RX 6800 offre des performances similaires à celles du 7700 XT, mais vous offre 4 Go de VRAM supplémentaires pour correspondre au 4060 Ti 16 Go et coûte 10 $ de moins. L’efficacité énergétique est similaire entre les deux, bien que le 6800 ne dispose pas du codage AV1. Pour un acheteur axé sur la rastérisation, nous choisirions le RX 6800 plutôt que le 7700 XT tant qu’il est toujours disponible à cette différence de prix.

Performances milieu de gamme-Plus : 500 $ à 600 $

GeForce RTX 4070 Super

Dans le milieu de gamme supérieur, nous avons quelques GPU en concurrence avec une certaine différenciation de prix entre eux : le RTX 4070 Super se situe à 590 $, le RX 7900 GRE récemment sorti à 550 $, le RTX 4070 à prix réduit qui est d’environ 525 $, et le susmentionné. Radeon 7800 XT qui se vend environ 500 $.

La Radeon RX 7800 XT est clairement le meilleur rapport qualité-prix en matière de rastérisation : 7 % de mieux que la 7900 GRE et 14 % de mieux que la 4070 Super. Le RTX 4070 Super est généralement le GPU le plus rapide, mais aussi le plus cher de cette gamme, et il n’est que 9 % plus rapide que le 7800 XT pour la rastérisation. Le 7900 GRE n’est tout simplement pas assez bon marché aux prix actuels.

Avec des performances en ray tracing supérieures, la situation s’inverse, et désormais le RTX 4070 Super est le meilleur achat, même s’il n’est que légèrement en avance sur le RTX 4070 vanille. Dans notre exemplaire de 10 jeux, nous avions le 4070 Super offrant 15 % de performances en plus pour un Majoration de prix de 12 % basée sur les prix actuels, la décision se résume donc principalement à savoir si vous souhaitez payer 590 $ ou 525 $, car vous obtenez des niveaux de performances correspondants.

Cela s’applique en général à la bataille entre AMD et NVIDIA. Aux alentours de 600 $, c’est la RTX 4070 Super qui nous tente le plus, mais à 500 $, la Radeon 7800 XT présente de solides arguments. Cela dit, nous pourrions facilement être convaincus de dépenser les 35 $ supplémentaires sur le RTX 4070 pour accéder à un ray tracing plus rapide et à l’ensemble de fonctionnalités supérieures de NVIDIA tout en ne sacrifiant qu’environ 10 % des performances de rastérisation. Le 7800 XT était plus attractif que le 4070 lors de son lancement car il était 100 $ moins cher que l’alternative NVIDIA, mais avec cet écart réduit à seulement 35 $, il a permis à l’offre de NVIDIA de devenir beaucoup plus attrayante.

Analyse comparative de votre budget : 700 $ à 1 000 $

GeForce RTX 4070 Ti Super ou Radeon RX 7900 XT ou GeForce RTX 4080 Super

Avec un budget plus important pour une carte graphique, vos options dans ce segment incluent la GeForce RTX 4070 Ti à 680 $, la Radeon 7900 XT à 700 $, la plus récente RTX 4070 Ti Super à 800 $, ainsi que la Radeon 7900 XTX à 930 $ et la RTX. 4080 Super à 1 000 $.

La bataille entre la GeForce RTX 4070 Ti et la Radeon 7900 XT penche fortement en faveur du GPU Radeon à peu près au même prix. D’après nos données, le 7900 XT est environ 8 % plus rapide en moyenne pour les jeux rastérisés, une victoire modeste, puis 7 % plus lent en moyenne pour le ray tracing, bien que les marges ici varient considérablement en fonction des jeux utilisés pour les tests.

Les performances globales sont généralement similaires, mais notre principal problème avec le RTX 4070 Ti est de payer autant d’argent pour seulement 12 Go de mémoire tampon. Par exemple, nous avons vu à quel point la Radeon RX 6800 de 16 Go vieillissait mieux que la GeForce RTX 3070 de 8 Go, notamment avec des problèmes de texture dans des jeux comme Halo Infinite. C’est quand même une bataille serrée

En ce qui concerne la rastérisation, la Radeon 7900 XT offre également le meilleur rapport qualité-prix par rapport au RTX 4070 Ti Super. Cependant, en ce qui concerne le ray tracing, les 4070 Ti et Ti Super sont beaucoup plus rapides, le Ti de base offrant en moyenne 23 % de performances en plus. 20 $ de moins.

Pour ceux qui recherchent encore plus de performances, la Radeon 7900 XTX offre une offre similaire à la version XT, offrant environ 20 % de performances en plus pour une prime de 24 % (910 $ au moment de la rédaction). Il dispose également d’un peu plus de VRAM, même si cela pourrait être superflu. Le NVIDIA Super GPU remplace efficacement le modèle 4080 d’origine pour 1 000 $ (une baisse de prix par rapport à l’original, croyez-le ou non).

La Radeon 7900 XTX est généralement environ 10 % plus rapide dans les jeux rastérisés et 24 % plus lente pour les jeux par ray tracing. Cela le place dans une position intéressante où le meilleur GPU pour vous peut dépendre de la façon dont vous valorisez le ray tracing.

Le RTX 4080 Super offre un meilleur rapport qualité-prix pour le ray tracing, offrant un coût par image 18 % supérieur, mais le 7900 XTX présente un coût par image environ 20 % supérieur pour la rastérisation. Ensuite, il y a le DLSS, qui surpasse le FSR en termes de mise à l’échelle et de génération d’images, bien que la différence soit moins perceptible à des résolutions plus élevées. Il y a des raisons d’aller dans un sens ou dans l’autre, mais avec un ensemble de fonctionnalités supérieures, le RTX 4080 Super est généralement le meilleur choix.

L’argent ne veut rien dire : le GPU à 2 000 $

NVIDIA GeForce RTX 4090

Notre choix final est assez simple. Si vous voulez le meilleur du meilleur et que vous n’êtes pas préoccupé par le prix, vous êtes la personne préférée de NVIDIA. Allez-y et laissez-moi vous présenter le RTX 4090 pour 1 800 $ – il est censé coûter plus près de 1 600 $ (prix catalogue), mais NVIDIA a décidé que c’était trop bon marché, donc il a connu des hauts et des bas, se vendant parfois à plus de 2 000 $.

Le RTX 4090 remporte par défaut la catégorie ultime des GPU haut de gamme. Il n’y a pas de concurrence de la part d’AMD car il offre environ 25 % de performances en plus que le 7900 XTX, et même s’il peut coûter 100 % de plus au détail, certains joueurs qui veulent le meilleur semblent plus qu’heureux de payer le supplément. Il est également environ 32 % plus rapide que le RTX 4080 Super, ce qui rend le 4090 plus de 80 % plus cher. Ce n’est pas un problème majeur si vous avez beaucoup d’argent à dépenser pour une carte graphique de jeu haut de gamme, mais en général, la 4080 Super est un choix plus judicieux.

Cela signifie que le RTX 4090 a été un énorme succès pour NVIDIA, alors ne vous attendez pas à ce que la prochaine génération de GPU extrêmes soit moins chère, le plus sûr serait que les prix augmentent, oh mon Dieu.

