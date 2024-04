Qu’est-ce qu’une ville intelligente: la révolution technologique qui arrive dans les villes

Les smart cities cherchent à faciliter la vie de leurs habitants grâce à la technologie

Nous vous expliquons ce qu’est une smart city et comment elle fonctionne

Un des concepts les plus à la mode est celui de « smart city » (« villes intelligentes », en espagnol). Ce sont les villes qui utilisent la technologie pour améliorer la qualité de vie de leurs habitants. Grâce à elle, il est possible de consulter le trafic, de mieux gérer l’eau et l’électricité, d’accéder aux horaires des transports en commun ou de contrôler l’éclairage public. L’objectif est de créer un écosystème technologique afin d’accomplir des tâches de manière numérique, en gagnant du temps et des ressources.

L’avenir des villes

Effectivement, les smart cities sont celles qui utilisent la technologie pour tout cela. Cependant, lorsque nous parlons de ce concept, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit de quelque chose relativement abstrait. Une ville peut être plus smart city qu’une autre, mais il n’existe pas de façon spécifique de l’analyser, car il y a plusieurs organismes qui le font.

Ce que nous devons retenir, c’est que l’avenir des villes consiste à transformer les cités en smart cities, en mettant en place la technologie pour accomplir des tâches plus simples, en économisant du temps et des ressources, comme la gestion de l’eau et de l’électricité ou la mesure des émissions de CO2, permettant aux habitants d’accéder à l’information depuis leur téléphone portable ou en installant des cabines pour recharger les téléphones et accéder à la 5G.

Nous avons donné des exemples d’utilités, l’un des plus remarquables étant l’efficacité énergétique. Les smart cities permettront une économie d’énergie en allumant ou éteignant des services ou des lumières lorsque cela est nécessaire, tout comme en gérant le réseau de feux de circulation ou les panneaux solaires, afin d’éviter d’utiliser des batteries.

Il s’agit d’un concept qui se met en place dans les villes. Selon le média ou l’organisation à laquelle vous demandez, les villes les plus intelligentes du monde varieront, mais il y a un certain consensus pour inclure New York, Séoul, Pékin, Shanghai, Zurich ou Singapour parmi elles.