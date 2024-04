OnePlus Nord N30 et N20 disponibles pour 250 $ et 200 $, respectivement

60

Si le manque de mises à jour logicielles n’est pas un obstacle, que vous voulez une prise casque et un emplacement microSD, et que la durée de vie de la batterie de deux jours est plus importante que la qualité de l’appareil photo, alors vous serez satisfait du Nord N30 5G. Mais je pense que OnePlus pourrait maintenir ses téléphones économiques à jour un peu plus longtemps, et il doit retourner à la planche à dessin avec ses caméras.

Par Filaire le 15 juin 2023



60

Le Nord N30 est un téléphone à 300 $ qui fonctionne comme un téléphone à 500 $, mais il est freiné par un système de caméra médiocre – et le Pixel 6A de l’année dernière planant au-dessus de son épaule.

Par The Verge le 15 juin 2023



76

Cependant, cela dit, nous ne pensons toujours pas que le Nord N30 5G soit une déception. Étant donné que le marché américain dispose d’options limitées dans cette gamme de prix, le Nord N30 a une position assez décente sur le marché. Nous ne vous recommandons pas d’en acheter un activement, mais vous n’avez peut-être pas beaucoup d’alternatives et si vous finissez par le posséder grâce à une offre incroyable ou à d’autres circonstances, il s’agit dans l’ensemble d’un appareil économique solide.

Par GSMArena le 15 juin 2023



75

Le OnePlus Nord N30 5G est une nouvelle version de l’un de nos téléphones économiques préférés de l’année dernière. Il perd le design raffiné et l’écran AMOLED qui nous ont séduit en 2022, mais conserve le même niveau de performances dans un package abordable.

Par AndroidPolice le 15 juin 2023



80

Quiconque recherche un smartphone à 300 $ devrait présélectionner le OnePlus Nord N30 5G. Il contient un appareil photo fantastique, de solides performances réelles et un écran agréable et lumineux.

Par PCMag le 15 juin 2023



70

Si le Pixel 6A n’est pas en vente et si une autonomie de deux jours et un temps de recharge ridiculement rapide sont attrayants, le OnePlus Nord N30 5G est une option respectable parmi ses pairs à 300 $.

Par cnet le 15 juin 2023



85

Au contraire, le design n’est plus aussi élégant et Colorful qu’avant, l’écran IPS est un pas en arrière (malgré le taux de rafraîchissement plus fluide de 120 Hz) et l’absence persistante d’une caméra ultra-large est décevante. Mais si ces limitations ne vous dérangent pas, le N30 5G est disponible au prix de 299 $. C’est un prix intéressant et abordable pour un smartphone de milieu de gamme de qualité.

Par HotHardware le 15 juin 2023



