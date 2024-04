NVIDIA DLSS 3.7 pourrait améliorer les performances et la qualité d’image de certains jeux

Pourquoi est-ce important: Les utilisateurs ayant de l’expérience dans la mise à jour manuelle des implémentations NVIDIA DLSS pour divers jeux ont récemment reçu une nouvelle option qui pourrait avoir un impact significatif sur les visuels et les performances. Team Green s’est également rapproché de l’objectif de Microsoft de simplifier la mise à l’échelle des applications pour les développeurs de jeux.

Les fichiers DLL pour NVIDIA DLSS 3.7 sont désormais disponibles. Bien que la mise à jour ajoute un nouveau point décimal, ses ajouts ne sont pas aussi importants que la version 3.5. Pourtant, les moddeurs ont remarqué un nouveau préréglage et un mystérieux mode de mise à l’échelle.

Pour appliquer la mise à jour, téléchargez le fichier DLL approprié, puis utilisez le logiciel DLSSTweaks d’emoose. Cette application est conçue pour permettre aux utilisateurs d’ajouter la dernière version du DLSS aux jeux expédiés avec des déclinaisons plus anciennes. Bien qu’il ne puisse pas ajouter DLSS 3 Frame Generation aux titres qui ne le prennent pas officiellement en charge, il peut ajouter DLAA et des optimisations plus récentes à l’upscaler. Une autre application, DLSS Swapper, facilite la modification des fichiers DLL, de sorte que les utilisateurs souhaitant éviter les logiciels tiers peuvent simplement remplacer les DLL dans le dossier d’installation d’un jeu.

Le nouveau préréglage est l’ajout le plus crucial de la version 3.7 du DLSS pour les utilisateurs finaux. La technologie comprenait auparavant cinq préréglages de mise à l’échelle qui permettaient aux développeurs et aux bricoleurs de calibrer pour différents contenus. Contrairement aux profils de performances sélectionnés par les joueurs dans les jeux, les préréglages déterminent comment le DLSS équilibre la stabilité de l’image par rapport au mouvement. Certains peuvent paraître plus clairs, tandis que d’autres présentent moins d’images fantômes.

Cependant, le préréglage E, nommé « Eager Donkey », était désactivé jusqu’à la version 3.7. Les utilisateurs qui le testent confirment une qualité d’image améliorée dans certains jeux. Horizon : Forbidden West montrerait moins d’artefacts en mouvement, et au moins un utilisateur a constaté une augmentation du framerate. Watch Dog Legion et Cyberpunk 2077 en bénéficient également. Ceux qui sont prêts à subir quelques essais et erreurs devraient envisager de l’essayer avec d’autres titres pris en charge par DLSS.

De plus, DLSS 3.7 ajoute la prise en charge de la mise à l’échelle alpha, mais la fonction de cette fonctionnalité reste floue car seuls les développeurs peuvent l’implémenter. Il pourrait apparaître dans un futur jeu utilisant la dernière version du DLSS.

La mise à jour inclut également des améliorations de Streamline, l’outil open source lancé par NVIDIA pour aider les développeurs à appliquer le DLSS et d’autres technologies de mise à l’échelle. Microsoft travaille sur un jeu d’instructions similaire, DirectSR, qui vise à fournir un cadre commun aux développeurs implémentant des solutions DLSS, FSR, XeSS ou sur mesure.

La dernière mise à jour majeure du DLSS de NVIDIA, la version 3.5, a ajouté la reconstruction de rayons, qui intègre la mise à l’échelle de l’IA de l’entreprise dans le processus de débruitage, ce qui entraîne un ray tracing plus précis avec un impact minimal sur les performances.

