Un autre film Matrix est en préparation avec un nouveau scénariste/réalisateur

En un mot: Dans une nouvelle qui pourrait surprendre certains de ceux qui ont regardé le dernier épisode de la franchise, un nouveau film Matrix est en cours de réalisation par Warner Bros. Le cinquième opus à venir sera le premier sans Lana ou Lily Wachowski à la réalisation, bien que Lana Wachowski soit exécutive. producteur.

Le prochain film Matrix sera écrit et réalisé par Drew Goddard, dont les crédits passés incluent l’excellent The Cabin in the Woods, The Martian, Cloverfield, World War Z et Bad Times at the El Royale. Son travail télévisé comprend des classiques de la fin des années 90 et du début des années 2000, notamment Buffy contre les vampires, Angel, Alias ​​et Lost, ainsi que des émissions plus récentes telles que Daredevil et The Good Place.

Warner Bros. n’a jamais révélé si les acteurs principaux Keanu Reeves ou Carrie-Anne Moss reviendraient pour leur cinquième sortie, ou si Lawrence Fishburne ou Hugo Weaving reviendraient après avoir sauté le dernier film.

Jesse Ehrman, président de la production de Warner Bros. Motion Pictures, a déclaré dans un communiqué : « Drew est arrivé chez Warner Bros. avec une nouvelle idée qui, selon nous, serait une façon incroyable de poursuivre le monde de Matrix, en honorant à la fois ce que Lana et Lilly ont commencé. il y a 25 ans et offrant une perspective unique basée sur son propre amour de la série et des personnages. »

« Toute l’équipe de Warner Bros. Discovery est ravie que Drew réalise ce nouveau film Matrix, ajoutant sa vision au canon cinématographique que les Wachowski ont passé un quart de siècle à construire ici au studio », a ajouté le dirigeant.

Le premier film Matrix a coupé le souffle aux spectateurs lorsqu’il est sorti en 1999. Les deux suites, toutes deux sorties en 2003, n’ont jamais reçu autant de succès, mais The Matrix Reloaded a quand même rapporté 739,4 millions de dollars dans le monde, le troisième plus élevé de l’année, tandis que The Matrix Revolutions a rapporté 427 millions de dollars, ce qui en réalité le huitième film le plus rentable de l’année.

Alors que The Matrix Revolutions semblait mettre fin à la trilogie, un quatrième film, The Matrix Resurrections, est arrivé en 2021. Le premier Matrix réalisé uniquement par Lana Wachowski a reçu des tests très mitigées – ses notes tests et d’audience sont de 63 % sur Rotten Tomatoes. . Il n’a rapporté que 159,2 millions de dollars dans le monde, bien qu’il soit arrivé pendant les confinements et qu’il ait été l’un des premiers films à sortir simultanément dans les cinémas et sur un service de streaming (HBO Max, comme c’était encore le cas à l’époque), une décision qui a conduit à WB. être poursuivi en justice.

Bien que cet écrivain n’était certainement pas un fan de The Matrix Resurrections, la nouvelle selon laquelle Goddard écrit et réalise le prochain opus est prometteuse, compte tenu de son travail passé. Le scénariste-réalisateur lui-même semble ravi de s’impliquer. « Ce n’est pas une hyperbole de dire que les films Matrix ont changé à la fois le cinéma et ma vie », a déclaré Goddard. « Le talent artistique exquis de Lana et Lilly m’inspire au quotidien et je suis plus que reconnaissant d’avoir la chance de raconter des histoires dans leur monde. »

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :