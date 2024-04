Une batterie de sable innovante peut chauffer une ville entière pendant une semaine

Futur : Une startup finlandaise a obtenu un financement de démarrage de 7,6 millions d’euros (8,2 millions de dollars) pour développer sa technologie unique de batterie à sable. L’argent sera utilisé pour développer les équipes de vente et de R&D de l’entreprise, et pour contribuer à développer les capacités technologiques. Mais qu’est-ce qu’une batterie de sable exactement ?

Une batterie à sable utilise du sable ou un matériau semblable au sable comme moyen pour stocker l’énergie sous forme de chaleur. Son objectif principal est de servir de réservoir de grande capacité pour l’énergie éolienne et solaire excédentaire. L’unité se compose d’un silo isolé rempli de sable et est équipée de tuyaux de transfert de chaleur et de technologies permettant de convertir l’électricité en chaleur. Si nécessaire, la chaleur peut être extraite du système pour diverses utilisations.

Le système ne repose pas non plus sur des matériaux exotiques. L’entreprise a déclaré que la taille des grains de sable n’est pas si importante et qu’elle préfère utiliser des matériaux qui ne sont généralement pas utilisés dans l’industrie de la construction.

Polar Night Energy a installé sa première batterie de sable dans le réseau de chauffage urbain de Vatajankoski à Kankaanpää, en Finlande, qui est entrée en service en 2022. Cette batterie offre 100 kW de puissance de chauffage et 8 MWh de capacité.

Le mois dernier, Polar Night Energy a annoncé son partenariat avec la société finlandaise de chauffage urbain Loviisan Lämpö pour construire une batterie de sable à l’échelle industrielle à Pornainen. L’unité mesurera environ 13 mètres (42,7 pieds) de haut et 15 mètres (49,2 pieds) de large, et sa construction et ses tests prendront un peu plus d’un an.

Une fois opérationnelle, la plus grande batterie pourra stocker jusqu’à 100 MWh d’énergie thermique et fournir 1 MW de puissance de chauffage. À Pornainen, cela se traduira par une semaine complète de chauffage en hiver et près d’un mois en été.

Le sable à l’intérieur de la batterie peut être chauffé à plus de 1 000 degrés Celsius et est généralement limité par la résistance thermique des matériaux utilisés dans la construction de l’installation de stockage. Polar Night Energy a déclaré que son système de stockage pouvait même être construit sous terre, idéal pour les régions où l’immobilier est très apprécié.

