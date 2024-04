WhatsApp et Instagram down aujourd’hui, problèmes avec les applications : que se passe-t-il

Problèmes aujourd’hui pour Whatsapp et Instagram, les applications de Meta ne fonctionnent pas. La panne a commencé à 20h00 et les causes ne sont pas encore connues.

À partir de 20h00 aujourd’hui, mercredi 3 avril, Whatsapp et Instagram ont cessé de fonctionner. Les applications de Meta rencontrent des problèmes dans le monde entier. Au moment où nous écrivons cet article, en Italie, les signalements enregistrés sur le portail Downdetector.it sont très élevés. En quelques minutes après le début de la panne, ils ont dépassé les 40 000. Ce seuil indique une panne très grave.

En lisant les commentaires des utilisateurs, nous constatons que les problèmes sur Whatsapp sont de différents types. Il est impossible d’envoyer des messages dans les groupes, de passer des appels et même de contacter des utilisateurs individuels. Mais ce n’est pas tout. La panne est très lourde. Il ne s’agit pas seulement de ralentissements, mais il semble qu’il soit impossible d’accéder à l’application de quelque manière que ce soit, même dans sa version bureau.

Les problèmes enregistrés sur Instagram sont variés. Toujours sur downdetector.it, les utilisateurs signalent qu’ils ne peuvent plus charger les stories sur le réseau social, qu’ils ont été déconnectés de l’application ou qu’ils ne peuvent plus accéder via l’authentification à deux facteurs. De nombreux utilisateurs commencent à écrire leurs problèmes sur X (anciennement Twitter), où les hashtags #whatsappdown et #instagramdown sont tendance.

DOWNDETECTOR | Les données sur la panne de Whatsapp d’aujourd’hui, mercredi 3 avril

Les signalements et les problèmes en cours

Environ 30 minutes après le début de la panne, les signalements ont dépassé les 70 000, uniquement sur Downdetector.it. Un niveau très élevé, comparable à celui atteint le 5 mars lorsque des milliers d’utilisateurs ont été déconnectés d’Instagram en raison d’un bug. Sur Whatsapp, les problèmes concernent principalement l’envoi et la réception des messages. Sur Instagram, la panne concerne différents services.

➡️ Mise à jour : Voici la cause de la panne WhatsApp et Instagram d’aujourd’hui

Certains utilisateurs ont précisé, par exemple, qu’il n’était pas possible de voir les statistiques de leur story. Pour l’instant, Meta n’a pas encore publié de communications officielles. Dans ces cas, vous pouvez consulter les mises à jour sur le profil de la Big Tech sur @Meta.