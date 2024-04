L’imprimante portable de photos la plus célèbre est maintenant encore meilleure : nouvelle Polaroid Hi-Print Gen 2

Nouvelles fonctionnalités et connectivité améliorée avec la Polaroid Hi-Print Génération 2, qui promet de révolutionner l’impression de photos instantanées depuis les appareils mobiles

La nouvelle Polaroid Hi-Print Gen 2 est disponible en deux couleurs : noir et blanc

Le dernier lancement de Polaroid, la Polaroid Hi-Print Génération 2, apporte un vent de fraîcheur sur le marché des imprimantes photo portables, sur lequel des marques telles que Xiaomi ont également tenté de s’approcher avec leurs propres modèles. La société historique a mis à jour son modèle d’imprimante portable le plus populaire, avec de meilleures fonctionnalités et le même prix attractif qui caractérise ce produit.

Polaroid Hi-Print Gen 2, toutes les informations

La Polaroid Hi-Print Génération 2 stimule l’innovation dans l’impression instantanée avec sa petite taille de 2×3 pouces, adaptée pour être transportée dans une poche ou un sac à dos. Ses caractéristiques comprennent la génération d’impressions de haute qualité avec des couleurs vives, des détails nets et une durabilité accrue par rapport aux modèles précédents.

Cet appareil se synchronise facilement via la technologie Bluetooth et est compatible avec Android et iOS. De plus, sa batterie rechargeable permet d’imprimer de n’importe où.

L’application Hi-Print, compatible avec la Polaroid Hi-Print Génération 2, facilite l’édition et la personnalisation des images juste avant de les imprimer, sans avoir à recourir à des applications d’édition photo complexes. Ce qui était autrefois une activité exclusive des logiciels d’édition photo avancés est simplifié et rendu accessible grâce à l’application mobile que Polaroid met à disposition des utilisateurs.

De plus, l’inclusion de la charge rapide via USB-C offre une expérience efficace, réduisant les temps d’attente entre l’activité photographique et son impression, un détail favorable pour s’adapter à notre rythme de vie accéléré d’aujourd’hui. Il convient de mentionner que, bien que l’imprimante ne soit pas livrée avec un câble USB-C, la société assure que n’importe quel câble devrait être compatible.

Prix et où acheter la Polaroid Hi-Print Gen 2

Le prix de la nouvelle génération de la Polaroid Hi-Print est de 99,99 euros, comme l’a révélé la marque elle-même dans un communiqué de presse. Elle est disponible sur la boutique en ligne officielle de la marque et pourra également être achetée prochainement chez les principaux distributeurs.