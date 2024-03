CD Projekt Red lance sérieusement The Witcher 4, consacrant les deux tiers de ses ressources à la pré-production

Aiguisez vos épées : C’est à peu près à ce moment-là. Cette fois où les fans de The Witcher commencent à dire : « Je pense que je suis prêt à rejouer à The Witcher 3. » J’y ai réfléchi moi-même. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si le CDPR vient de confirmer qu’il a mis en place son équipe Witcher 4 (ou quel que soit le nom qu’ils envisagent) plusieurs mois avant la date prévue.

Fidèle à sa parole, CD Projekt Red a formé une équipe de production de plus de 400 développeurs pour commencer à travailler sur The Witcher 4. Il a promis d’en faire autant en janvier, ajoutant qu’il utiliserait l’IA dans le développement du prochain jeu. Cependant, le co-PDG Adam Badowski a déclaré que l’IA ne remplacerait pas les humains ; il est simplement utilisé pour rendre le développement plus efficace et potentiellement éviter les erreurs commises avec Cyberpunk 2077.

« Nous pensons que l’IA peut aider à améliorer certains processus de production de jeux, mais pas à remplacer les personnes », a expliqué Badowski. « Nous pensons qu’à l’avenir, nous éviterons une première comme celle à laquelle nous avons été confrontés avec Cyberpunk 2077. »

En effet, l’équipe travaillant sur « Polaris » (le nom de code de The Witcher 4) compte désormais 403 employés, soit environ les deux tiers de l’ensemble du personnel du CDPR. Beaucoup sont progressivement arrivés de l’équipe de mise à jour CP2077. Cependant, les effectifs ont considérablement augmenté, si l’on considère qu’en janvier, Badowski a déclaré qu’il espérait avoir 400 personnes travaillant sur Polaris d’ici la fin de l’été.

Malgré l’effectif important, le jeu est encore en phase de préproduction. Cependant, étant donné que l’équipe a atteint l’objectif d’effectifs de la direction plus tôt que prévu, le projet pourrait entrer en pleine production avant la seconde moitié de 2024 au lieu d’après, comme Badowski l’avait prévu précédemment.

The Witcher 4 n’est que l’un des nombreux projets CDPR décrits dans une roadmap 2022. Selon ces plans, Polaris n’est pas seulement The Witcher 4 mais le début d’une nouvelle trilogie Witcher. La société a également confirmé Project Orion (suite de Cyberpunk 2077) et Project Hadar, qui est censé être une toute nouvelle IP. Le studio supervisera également le développement par des tiers du remake de The Witcher de Fool’s Theory et d’un vague titre de RPG Witcher d’un développeur à déterminer prévu pour un avenir plus lointain.

Il est trop tôt pour spéculer sur une éventuelle date de sortie du Projet Polaris, mais le CDPR a déjà annoncé son intention de lancer l’intégralité de la trilogie sur six ans. En supposant que chaque jeu prenne deux ans et que le premier entre en pleine production d’ici septembre, nous pourrions voir le prochain jeu Witcher d’ici l’automne 2026.

