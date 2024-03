Mark Zuckerberg rencontre le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, et l’appelle le "Taylor Swift de la technologie"

En un mot: Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a récemment rencontré le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, et a partagé une photo d’eux deux ensemble. La publication virale sur Instagram, qui a déjà reçu plus de 170 000 likes, montre les deux milliardaires portant les vestes l’un de l’autre.

Sur l’image, on peut voir Zuckerberg portant la veste en cuir noire de Huang, tandis que Huang porte le manteau d’hiver marron et crème de Zuck. Zuckerberg avait partagé la photo avec la légende « Échange de maillot ». La publication a reçu des milliers de commentaires d’utilisateurs d’Instagram, mais la réponse de Zuckerberg à l’un d’entre eux a apparemment conquis Internet.

Répondant à l’utilisateur d’Instagram Weston Koury qui a déclaré qu’il ne savait pas avec qui Zuck se tenait, le PDG de Meta a déclaré « Il est comme Taylor Swift, mais pour la technologie. » En réponse à un autre utilisateur, Zuckerberg a déclaré qu’il envisageait lui-même de se procurer une veste noire similaire. Il a également déclaré qu’il avait offert à Jensen un manteau en peau de mouton noir qu’il offrirait au patron de NVIDIA lors de leur prochaine rencontre. Il a également révélé que sa veste marron provenait d’une marque appelée Overland Sheepskin.

Même si l’analogie avec Taylor Swift peut sembler un peu déplacée au premier abord, elle a du sens quand on y réfléchit. Tout comme Swift a dominé l’industrie musicale au cours des dernières années avec des palmarès comme Anti-hero et Cruel Summer, Huang a également joué un rôle déterminant dans la transformation de NVIDIA d’un fabricant de GPU grand public en roi incontesté des puces avancées qui pilotent l’IA. applications à l’échelle mondiale.

Avec une offre nette de 170,3 milliards de dollars, Mark Zuckerberg est actuellement la 4e personne la plus riche au monde, tandis que Huang est classé 18e avec une fortune estimée à environ 79,4 milliards de dollars, selon Forbes.

Meta est l’un des plus gros clients de NVIDIA et envisage apparemment d’acheter prochainement de nombreux autres accélérateurs d’IA au fabricant de puces basé à Santa Clara. Répondant à un utilisateur qui lui demandait si Meta envisageait d’acheter les accélérateurs d’IA H100 de NVIDIA pour ses applications d’IA, Zuckerberg a déclaré qu’il envisageait plutôt d’acquérir les puces B100 de l’entreprise. Il n’a pas donné plus de détails, mais tous les indicateurs suggèrent que l’action NVIDIA restera probablement une propriété très prisée à Wall Street dans un avenir prévisible.



