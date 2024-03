La nouvelle théorie du complot sur Kate Middleton : « La vidéo où elle révèle avoir le cancer est fausse »

L’intelligence artificielle alimente la désinformation. Selon les dernières théories du complot, elle aurait été utilisée pour créer la vidéo dans laquelle la princesse de Galles annonce qu’elle a une tumeur. Bien évidemment, il n’y a aucune trace de son utilisation.

Les théoriciens du complot sont tombés dans un nouveau terrier de lapin. Depuis des mois, des théories absurdes circulent sur Kate Middleton, des théories qui semblaient avoir été apaisées par la vidéo de la princesse révélant qu’elle a un cancer. Mais ce n’est pas le cas. Après une empathie éphémère, les théoriciens du complot sont repartis de cette vidéo pour construire de nouvelles hypothèses et conspirations. « C’est faux, c’est de l’intelligence artificielle qui l’a générée », écrit un utilisateur sur X (anciennement Twitter).

« Je ne sais plus quoi croire, les fleurs ne bougent pas, ni l’herbe, et ses cheveux se déplacent de manière étrange, il y a tous les signes de manipulation », ajoute un autre. La base est la suivante : la vidéo est un deepfake. La théorie a été démentie par BBC studio, qui a confirmé avoir filmé la vidéo du message de Catherine la semaine dernière au château de Windsor. De plus, les experts du deepfake ont examiné la vidéo et n’ont trouvé aucun signe de manipulation.

« Tous ces analystes forensiques amateurs prétendent avoir trouvé des preuves d’intelligence artificielle, c’est un mélange spectaculaire d’ignorance et d’arrogance« , a expliqué Hany Farid, professeur à l’université de Californie à Berkeley spécialisé dans l’analyse d’images numériques, au Washington Post. Les conjectures constantes concernant l’affaire Kate démontrent comment l’intelligence artificielle alimente non seulement la désinformation, mais aussi l’hystérie du complot. D’un côté, elle devient un outil pour alimenter des théories absurdes, de l’autre, elle risque d’entraîner dans le gouffre des sceptiques même ceux qui sont restés immunisés jusqu’à présent.

Comment l’IA alimente les théories du complot

Il est de plus en plus difficile de distinguer le faux du réel. L’intelligence artificielle crée une vérité synthétique qui confond et alimente la culture du complot. Si les complotistes sélectionnaient déjà auparavant des données et des informations pour déformer la réalité, avec cette nouvelle technologie, n’importe quoi risque de finir sur le bûcher du soupçon. Comme l’a expliqué Farid, « l’IA projette une ombre plutôt grande », et tout ce qui est publié en ligne devient « immédiatement suspect« .

Le cas de Kate confirme cette dérive, alimentée par des mois de spéculations. En effet, en janvier, le palais de Kensington avait annoncé que Catherine avait subi une intervention chirurgicale abdominale. Puis, début mars, le palais a publié une photo de la princesse avec ses trois jeunes enfants. Cependant, l’image avait été modifiée, trahissant la manipulation grâce à quelques détails mal placés qui avaient éveillé les soupçons des utilisateurs. L’incident a alimenté de nouvelles interrogations, offrant un terrain fertile aux théories du complot sur l’affaire.

La vidéo du message de Kate

Le mystère des photos modifiées et de l’absence publique de Kate semblait résolu avec la vidéo du message où elle a officiellement annoncé sa maladie. Les conspirationnistes se sont excusés en exprimant leur empathie pour la douleur de la princesse. Puis de nouveaux doutes, de nouvelles théories et de nouvelles preuves ont émergé.

« Quelqu’un peut expliquer pourquoi rien ne bougeait à l’arrière-plan ? Ni les fleurs, ni l’herbe ? », a demandé un utilisateur sur X. Tout le monde fait pression sur ce sujet, il y a même ceux qui ressortent les théories anti-vaccin en cherchant une quelconque corrélation (sans valeur scientifique) entre les vaccins et le cancer de Kate. Les hashtags liés au complot et à la maladie de Kate sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. Plusieurs utilisateurs ont commencé à les utiliser pour promouvoir des publications non liées sur des sujets qui reçoivent moins d’attention, y compris les violations des droits humains en Inde et au Moyen-Orient.