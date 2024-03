Le premier téléviseur surdimensionné de Vizio est ce 86 pouces pour moins de 1 000 $

La grande image (littérale) : Vizio a présenté son plus grand téléviseur à ce jour et, fidèle aux racines de valeur de la marque, en ramener un à la maison ne fera pas sauter la banque. Le nouvel ensemble de 86 pouces de Vizio rejoint une gamme 4K qui comprend déjà des modèles de 43 pouces, 50 pouces, 55 pouces, 65 pouces, 70 pouces et 75 pouces. Le dernier ajout arbore Dolby Vision HDR et HDR10+ et comprend le WiFi 6 double bande intégré pour une connectivité sans fil rapide.

Les autres équipements incluent le réglage actif des pixels, un rétroéclairage LED complet, DTS: X, trois ports HDMI 2.1, la prise en charge intégrée de Chromecast et AirPlay et la compatibilité des écouteurs Bluetooth. Une télécommande vocale intelligente est incluse dans l’offre groupée, mais les utilisateurs peuvent éventuellement utiliser leur smartphone associé à l’application Vizio pour obtenir la même fonctionnalité.

L’ensemble présente une conception de panneau minimaliste ThinFrame à trois côtés qui devrait s’intégrer dans n’importe quel décor d’intérieur. Il peut également plaire aux joueurs car il prend en charge la lecture jusqu’à 120 images par seconde en résolution 1080p.

Un 86 pouces n’est pas non plus en reste en termes de taille. Assurez-vous simplement que votre version est suffisamment grande pour supporter confortablement un ensemble aussi grand. Peu de choses sont pires que de déballer un tout nouveau téléviseur pour ensuite se rendre compte peu à peu que vous avez acheté un écran trop grand pour votre espace. J’y suis allé, j’ai fait ça, je ne le recommanderais pas.

Vizio est resté occupé ces derniers temps. En décembre, le fabricant de téléviseurs à petit budget a lancé une nouvelle campagne de marque et le mois dernier, Walmart a confirmé son intention d’acquérir la société pour 2,3 milliards de dollars. Le site de ventes à grande surface cherchera sans aucun doute à tirer parti de la plate-forme publicitaire Smart TV de Vizio, qui diffuse généralement des publicités lorsque l’appareil est allumé pour la première fois et dans certaines applications vidéo.

Le téléviseur 4K de 86 pouces de Vizio sera disponible dans tout le pays à partir du 29 avril. À seulement 999 $, c’est une option intéressante pour ceux qui recherchent un écran surdimensionné à un prix raisonnable. Si vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus grand, TCL propose un téléviseur QD-Mini-LED 4K de 115 pouces disponible dans certaines régions. Le prix? Au nord de 20 000 $.

