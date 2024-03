Apple prépare un système de mise à jour du logiciel iPhone intégré pour faciliter le déballage

Futur : Le service de mise à jour du logiciel iPhone intégré à Apple est presque terminé. Détaillé pour la première fois en octobre, le système propriétaire – désormais apparemment baptisé Presto – permet à Apple de mettre à jour le logiciel sur les tout nouveaux iPhones sans avoir à les supprimer du package de vente au détail.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a commencé à tester Presto dans certains sites marchands de détail à la fin de l’année dernière. Le hardware ressemblerait à un casier en métal pour les chaussures et utiliserait MagSafe et diverses technologies sans fil pour allumer à distance un iPhone, télécharger et installer des mises à jour et éteindre le téléphone.

Le système exclusif garantit que lorsqu’un client achète un nouvel iPhone, il sera prêt à être utilisé avec le logiciel le plus récent dès la sortie de la boîte. Dans un monde parfait, cela réduirait davantage les frictions lors de la configuration d’un nouveau téléphone, en particulier chez les utilisateurs moins avertis en technologie ou ceux qui découvrent iOS. Gurman n’a pas précisé si le système était également compatible avec l’iPad ou limité strictement à l’iPhone.

Si le système se généralise, il pourrait également être utilisé pour aider à freiner les iPhones contrefaits. Par exemple, si vous déballez un nouvel iPhone et qu’il exécute une version obsolète d’iOS, cela peut indiquer que vous ne possédez pas d’appareil Apple authentique.

Presto pourrait se transformer en cauchemar si quelque chose tournait mal pendant le processus de mise à jour, mais il faut penser qu’Apple a testé tous les scénarios possibles, y compris les installations bâclées. Gurman a déclaré qu’Apple prévoyait d’introduire Presto dans tout le pays à partir d’avril et espérait l’avoir dans tous les sites marchands Apple aux États-Unis d’ici le début de l’été.

Dans l’actualité liée à l’iPhone, la prochaine version iOS majeure d’Apple donnerait aux utilisateurs plus de contrôle sur les applications et leur placement sur l’écran d’accueil.

Des sources proches du dossier ont déclaré à MacRumors qu’iOS 18 donnera aux utilisateurs plus de liberté sur la manière dont ils organisent les applications sur l’iPhone. Par exemple, les utilisateurs pourront créer des lignes et des colonnes « vides » entre les icônes. Une telle fonctionnalité est déjà techniquement possible si vous souhaitez utiliser une application tierce comme Widgetsmith, mais le support officiel d’Apple devrait être beaucoup plus pratique.

Apple devrait présenter iOS 18 lors de sa WWDC annuelle en juin.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :